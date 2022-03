Covid, ancora in calo i nuovi casi. 'Monitorare l'effetto profughi'

L’invasione dell’Ucraina s’intreccia con l’analisi settimanale Covid della Fondazione Gimbe. Rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia si colloca fra le nazioni con la più bassa percentuale di popolazione non vaccinata (16,1%), cifra che in Ucraina sale al 63,8%.

“Il dato ucraino – commenta il Presidente Nino Cartabellotta – non deve essere sottovalutato, considerata la drammatica situazione che poterà nelle prossime settimane migliaia di profughi nel nostro Paese. I piani del Governo per accogliere i civili in fuga dovranno necessariamente includere la vaccinazione di anziani e fragili provenienti dalle zone di guerra, evitando diseguaglianze tra le Regioni. A tal proposito, occorrerà eventualmente rivalutare l’entità delle donazioni di vaccini a mRNA a Paesi in difficoltà, considerata la necessità di estendere la campagna vaccinale ai profughi di guerra”.

I DATI FVG. Continua la decisa inversione della pandemia. Nella nostra regione, infatti, nella settimana 23 febbraio-1 marzo, i nuovi casi sono in flessione del 33,4 per cento. Cala anche l’incidenza, pari a 1.550 casi positivi ogni centomila abitanti, quasi la metà rispetto a due settimane fa, quando il dato superava quota 3.500.

Anche guardando alle ex province, i numeri sono sostanzialmente dimezzati rispetto a 15 giorni fa. Il dato più alto è quello di Trieste con 411 casi ogni centomila abitanti (erano 897 il 17 febbraio), seguita da Pordenone con 338 (erano 809), Gorizia con 329 (erano 851) e Udine con 316 (erano 749) ogni centomila abitanti.

Anche l’occupazione dei posti letto Covid è in calo e al limite per tornare in zona bianca. Le terapie intensive sono occupate all’8,6% da pazienti positivi, mentre i ricoverati in altri reparti scendono al 15,5%. A livello nazionale, il tasso di occupazione è dell’7,4% in terapia intensiva e al 16% in area medica.

Sul fronte delle vaccinazioni, la copertura totale della popolazione si attesta all’81,9%, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale dell’83,4%. Sul fronte delle terze dosi, questa settimana la percentuale di copertura della popolazione Fvg è all’83%, a fronte del dato italiano all’83,9%.

Migliora, ma resta sotto media, il dato nella fascia 5-11 anni: nella nostra regione il 20,3% dei bimbi ha completato il ciclo, mentre il 4,7% ha ricevuto la prima dose. Numeri che ci collocano al quartultimo posto (davanti a Bolzano, Marche e Valle d’Aosta), a fronte di una media nazionale al 31% con ciclo completo e al 5,9% con prima dose.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione gimbe rileva nella settimana 23 febbraio-1 marzo, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (275.376 vs 349.122) e decessi (1.488 vs 1.828). In calo anche i casi attualmente positivi (1.073.230 vs 1.291.793), le persone in isolamento domiciliare (1.062.066 vs 1.277.821), i ricoveri con sintomi (10.456 vs 13.076) e le terapie intensive (708 vs 896).

“I nuovi casi settimanali – dichiara Cartabellotta – sono in calo da cinque settimane: rispetto alla settimana precedente si attestano intorno a 275 mila, con una riduzione del 21,1%”.

“Si allenta ulteriormente la pressione sugli ospedali – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – dove i posti letto occupati da pazienti Covid diminuiscono sia in area medica (-20%) sia in terapia intensiva (-21%)”. Diminuiscono anche i decessi: 1.488 negli ultimi 7 giorni (di cui 122 riferiti a periodi precedenti), con una media di 213 al giorno rispetto ai 261 della settimana precedente.

Nella settimana 23 febbraio-1 marzo sono state consegnate le prime 1.023.000 dosi del vaccino Novavax, le cui somministrazioni sono iniziate il 28 febbraio (3.382 somministrazioni nei primi due giorni). Nella settimana 23 febbraio-1 marzo si registra un ulteriore calo dei nuovi vaccinati: 38.796 rispetto ai 59.157 della settimana precedente (-34,4%). Di questi il 27,2% è rappresentato dalla fascia 5-11: 10.569, in netta flessione rispetto alla settimana precedente (-46,4%). Nonostante l’obbligo vaccinale e l’obbligo di green pass rafforzato sui luoghi di lavoro, tra gli over 50 il numero di nuovi vaccinati scende ulteriormente, attestandosi a quota 10.809 (-29,5% rispetto alla settimana precedente).