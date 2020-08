Covid, Biofarma lancia un nuovo reagente per i tamponi

Il brevetto del liquido per la conservazione e trasporto dei campioni da tampone che è stato da poco messo a punto nei laboratori di ricerca e analisi di Biofarma Group, con quartier generale a Mereto di Tomba, è a disposizione del Sistema sanitario regionale. L'innovativa composizione consente di ridurre al minimo, nel tempo, le variazioni ambientali del materiale di analisi se rapportata agli altri prodotti attualmente sul mercato.

Il prodotto, di cui è stato depositato il brevetto, e le successive fasi di verifica, test e certificazione sono stati illustrati oggi al vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi da Germano Scarpa, presidente di Biofarma e componente del cda del neogruppo che, fondendo Biofarma e Nutrilinea, è diventato leader in Italia e Europa nel settore health-care (fatturato previsto nel 2020 con un aumento del 12% rispetto al 2019 e all'attivo 730 dipendenti).

La Regione ha dimostrato interesse per il progetto che nasce da un'azienda di eccellenza del territorio e sta valutando le forme di collaborazione per consentire che la fase del test avvenga con la massima accuratezza e rapidità, in vista di eventuali necessità di approvvigionamento urgente di materiale diagnostico in concomitanza a una fase di acutizzazione del Covid-19 in autunno.

Biofarma Group è solita sviluppare circa 2.000 progetti l'anno e nello stabilimento di Mereto c'è anche un'area autorizzata e certificata dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per la produzione di farmaci a base di probiotici: la produzione del liquido per i tamponi attualmente non è nel core business del gruppo, ma nasce da una sollecitazione dell'Ospedale di Udine nel momento di massima diffusione del Covid, quando la necessità di reperire reagenti e materiali per la diagnosi del coronavirus appariva assai critica.

L'eccellenza del laboratorio interno del Gruppo di analisi chimico-fisica e di microbiologia ha contribuito alle ricerche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati. I ricercatori, coordinati da Sara Pezzetta, Emanuele Nencioni e Michela Bulfoni, hanno lavorato assiduamente per mettere a punto questo brevetto che offre buoni risultati sia dal punto di vista della sostenibilità dei costi, sia delle performance.

"Il progetto non nasce con un intento commerciale, ma vuole essere un modo con cui il Gruppo, fortemente radicato in questa regione, dimostra attenzione alle necessità del territorio. La divisione Ricerca e sviluppo del gruppo può contare sulla collaborazione con centri di ricerca, università e start up a livello nazionale ed internazionale: mettiamo a disposizione della Regione questo patrimonio di know-how e di esperienza", ha spiegato Scarpa.

Già durante la fase più acuta del Covid l'azienda ha prodotto e distribuito gratuitamente alla struttura commissariale oltre 50 tonnellate di gel igienizzante.

La Regione guarda a Biofarma Group come a una realtà industriale d'esempio per tutto il tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia per la sua visione, per la capacità di investire in ricerca e innovazione e di creare alleanze e collaborazioni istituzionali e commerciali, per l'attenzione che ha dimostrato al territorio e al fattore umano: oltre a crescere dimensionalmente e nel fatturato, infatti, Biofarma Group è sempre più attrattiva anche per giovani e ambiziosi 'cervelli di rientro' e per lavoratori motivati.

È quanto ha espresso l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini a Germano Scarpa, presidente di Biofarma e componente del cda del gruppo nato ufficialmente pochi mesi fa dalla fusione tra Biofarma e Nutrilinea: un polo industriale specializzato nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici che ha il quartier generale a Mereto di Tomba e che dà lavoro a 730 dipendenti, divisi in quattro stabilimenti tra Veneto, Lombardia e Friuli.

Un dato rende bene la capacità di attrarre forza lavoro: negli ultimi due anni sono stati accolti in azienda 42 stagisti e la quota di inserimento con contratto in apprendistato è stata del 95%. L'assessore si è recato oggi in visita al quartier generale, la cui nuova palazzina uffici, progettata con soluzioni di design e interamente realizzata in bioedilizia, con 420 metri cubi di legno di abete certificato Pefc provenienti in parte dalle foreste abbattute dalla tempesta Vaia, è di fatto stata inaugurata oggi.

Il gruppo chiuderà il bilancio 2020 a 190 milioni di euro, con una crescita del 12%, dipendenti a quota 730, di cui il 70% donne, un nuovo stabilimento industriale che da gennaio ospita il reparto di confezionamento dei prodotti topici su una superficie di 3.800 metri quadrati interamente progettata in chiave 'lean manufacturing' e un avvenieristico polo logistico da oltre 20mila posti pallet.

Sono complessivamente 170 le linee produttive: 50 dedicate alla produzione di cosmetici, integratori e dispositivi medici; 120 dedicate al confezionamento di cosmetici, integratori e dispositivi medici; 40 i Paesi del mondo in cui il Gruppo è presente (Europa, Nord America, Far East, Cina).

Sostenibilità, risparmio energetico, impegno sociale ed etico (progetti di volontariato in favore dell'ospedale Vezo in Madagascar, collaborazione con la cooperativa Arte e libro di Udine per inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità psichiche e fisiche) e grande impegno per tessere relazioni con gli istituti tecnici, le scuole, le Università e i percorsi di alta formazione regionali e nazionali con l'intento di favorire l'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro e coltivare giovani talenti, fanno - è stato evidenziato - di Biofarma un orgoglio per la Regione.

L'assessore ha giudicato il piano di sviluppo del Gruppo lungimirante e ambizioso, in linea con i contenuti del nuovo disegno di legge sull'economia che riprenderà l'iter legislativo a novembre e che la Regione vuole far diventare strumento per traguardare le sfide future.