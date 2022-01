Covid, come si muove la quarta ondata in Fvg

Come si muove il Covid in Fvg? La fotografia arriva dalla mappa della Protezione civile, aggiornata al 3 gennaio, che mostra come sta procedendo la quarta ondata nei varri territori.

Un andamento a mappa di leopardo che, al momento, sta risparmiando dal contagio solo quattro Comuni, ovvero Comeglians, Dogna, Preone e Andreis.

Diverse, invece, le amministrazioni che si sono tinte di blu scuro, cioè hanno un'incidenza superiore o prossima al 2 per cento. I territori dove la prevalenza si fa più marcata rispetto agli abitanti sono San Martino al Tagliamento con un'incidenza di 32,1 casi ogni mille abitanti (48 i positivi), Travesio a 31,4 (57 i positivi), Monrupino a 25 (22 i positivi), Valvasone Arzene a 21,4 casi (85 positivi), Savogna d'Isonzo a 19,1 (33 positivi), Rive d'Arcano e Treppo Grande a 19 (con 47 e 33 positivi rispettivamente), Chions a 18,9 (e 98 positivi), San Floriano del Collio a 18,8 (15 positivi), Azzano Decimo a 18,7 (291 positivi), Fontanafredda a 18,6 (215 positivi) e Sacile a 18,1 (360 positivi).

Guardando ai quattro capoluoghi, l'incidenza più alta si registra a Trieste, con 2.494 attualmente positivi, pari a 12,3 casi ogni mille abitanti, e 634 quarantene. Analoga prevalenza a Pordenone, che conta 623 positivi e 187 persone in quarantena, pari all'1,23% dei residenti.

A Gorizia la prevalenza è di 10,9 casi (ovvero l'1 per cento della popolazione) con 384 positivi e 188 quarantene, mentre Udine si conferma ancora la meno colpita; i positivi sono 874, con 168 quarantene e un'incidenza di 8,9 casi ogni mille abitanti.