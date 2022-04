Covid, cosa cambia per i test in farmacia

“La Regione ha confermato la scadenza dei contributi previsti a favore dei test Covid”, fanno sapere da Federfarma Fvg. “Dall’1 maggio, dunque, non saranno più disponibili le agevolazioni per effettuare i tamponi rapidi per i minori, gli esentati dalla vaccinazione e gli studenti tirocinanti”.

“Anche i tamponi per la fine isolamento, gratuiti in farmacia, termineranno entro il 10 maggio: sarà dunque possibile effettuare un tampone gratuitamente solo per chi ha ricevuto una diagnosi di positività entro il 30 aprile”, prosegue ancora la nota di Federfarma.

“Il servizio tamponi in farmacia sarà, quindi, disponibile per tutti con il prezzo calmierato di 15 euro e con le stesse modalità in vigore fino a oggi, per fornire al pubblico un servizio di monitoraggio dell’epidemia di facile accesso e diffuso sul territorio. Sono oltre 200 le farmacie autorizzate che effettuano il servizio dei tamponi rapidi in Friuli Venezia Giulia: l’elenco completo è disponibile sul sito con la possibilità di effettuare la prenotazione direttamente online”.