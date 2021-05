Covid, dalla mappa dell'Italia sparisce il rosso

Migliora la situazione del contagio in Italia che, da lunedì 10 maggio, non avrà più aree colorate di rosso. In serata, come ormai consuetudine, il Ministro della Salute firmerà le nuove ordinanze.

In base ai dati della cabina di regia, si conferma, per il Fvg, la zona gialla, fascia di rischio che caratterizzerà la gran parte d’Italia.

Sono solo tre le regioni destinate all’arancione: la Valle d’Aosta (attualmente unica rossa), si dovrebbe aggiungere, infatti, a Sicilia e Sardegna, verso la conferma del colore.

"La curva in Italia è in decrescita mentre in altri Paesi Ue la situazione è altalenante e di transizione. La flessione in Italia è sempre lenta, ma il dato significativo è che questa settimana si registra in tutte le regioni un calo", ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il friulano Silvio Brusaferro, nella consueta conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio settimanale.

"L'età media dei casi scende a 41 anni e anche l'età media dei ricoveri scende a 65 anni. I casi, però, segnano un aumento tra i più giovani, tra 0 e 9 anni. I casi tra gli over-80, invece, decrescono più rapidamente delle altre fasce per effetto delle vaccinazioni".

"Ci sono segnali positivi per la riduzione dei ricoveri in terapia intensiva e in area medica: per la prima volta, entrambi i parametri sono sotto la soglia critica. Ci si sta avvicinando al valore di 50 casi per 100mila che è il valore soglia per rendere possibile il tracciamento", ha detto ancora Brusaferro. "Cominciamo a vedere ora gli effetti di un calo anche rispetto alla mortalità, ma la curva è ancora in fase iniziale".

"Sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca e Johnson & Johnson negli Under 60 c'è una riflessione in corso”, ha poi spiegato il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza.

I NUMERI. Nessuna Regione per la seconda settimana consecutiva è a rischio alto, sei sono a rischio moderato, mentre le altre – compreso il Fvg - hanno una classificazione di rischio basso.

Sale anche questa settimana l'indice di contagio in Italia che passa dallo 0,85 della scorsa settimana a 0,89. L'incidenza, invece, è ancora in discesa da 146 casi ogni centomila abitanti registrato nel monitoraggio della scorsa settimana a 127.