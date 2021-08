Covid e intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale applicata mediante algoritmi complessi all’elettrocardiogramma di soggetti osservati in epoca Covid può consentire di discriminare i soggetti non portatori d’infezione indipendentemente da un evidente coinvolgimento cardiaco. Lo afferma uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Mayo Clinic Proceedings (2021, 96; 2081-2094) effettuato in quattro continenti coordinato dall’Università di Stanford-Rochester Usa e al quale ha collaborato la SC Cardiologia dell’Università degli Studi di Trieste-AsuGi presso l’Ospedale Universitario di Cattinara.

Oltre 35.000 tracciati analizzati (33% Covid positivi) con un valore predittivo negativo per l’esclusione di diagnosi del 99%. Lo studio costituisce un contributo sulla strada dell’impiego di variabili multiple per il miglioramento dei processi gestionali in medicina.