Covid, il Fvg è la regione con i dati peggiori

Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana con i dati Covid più preoccupanti. A dirlo è la bozza della Cabina di regia che, ogni settimana, analizza i numeri della pandemia, in base ai quali il Ministero della Salute stabilisce poi i colori dei vari territori.

Per il monitoraggio, il Fvg è ad alta probabilità di progressione a rischio alto, con 233 casi settimanali su centomila abitanti e il 10,9% di posti occupati in terapia intensiva (soglia critica al 10%). Resta sotto la soglia di allarme soltanto l’occupazione dei posti letto in area medica, che si attesta al 9,9% (con limite al 15%).

Se l’evoluzione della curva verso l’alto non si fermerà, insomma, la nostra regione rischia di andare in zona gialla prima di Natale.

Prendendo in esame l’incidenza, il Fvg è al secondo posto alle spalle della Provincia di Bolzano, che registra 316 casi per 100mila abitanti e il 13,6% di posti occupati in area medica, mentre ‘resistono’ le terapie intensive che sono al 6,3%. Terza, ma ben distante, è il Veneto con 115 casi ogni 100mila abitanti.

La nostra, inoltre, è una delle due Regioni, assieme alle Marche, nelle quali è stata raggiunta la soglia critica di allerta del 10%, mentre in nessun territorio si è superata la soglia di allerta del 15% per l'occupazione dei posti letto negli altri reparti.

“Il rilevante aumento dei contagi registrato in Friuli Venezia Giulia si riflette in maniera marcata sugli isolamenti, mentre la domanda ospedaliera resta stabile”, aveva commentato ieri il vicepresidente Riccardo Riccardi. “Una situazione che conferma l'efficacia del vaccino nell'evitare, in caso di contagio, l'insorgenza di sintomi così gravi da richiedere il ricovero".

Aumentano a 17 (erano 13 sette giorni fa) le Regioni in cui l'incidenza dei casi di Covid-19 supera la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100mila abitanti, a partire dalla quale diventa difficile riuscire a eseguire il tracciamento dei casi. Soltanto Basilicata, Puglia, Sardegna e Molise restano sotto i 50 casi. A preoccupare, in generale, è la risalita veloce della curva epidemica in tutta Italia. La scorsa settimana l’incidenza nazionale era pari a 53, ora è a 78.