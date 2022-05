Covid, il Paxlovid disponibile in farmacia

Da oggi è disponibile in tutte le farmacie del Friuli Venezia Giulia il nuovo farmaco antivirale orale Paxlovid (a base di nirmatrelvir / ritonavir) per il trattamento precoce della malattia da Coronavirus. "E' il risultato dell'applicazione del accordo per la Distribuzione per conto che è stato realizzato anche nella nostra regione per rendere disponibile questo nuovo farmaco che potrà essere prescritto dal medico di medicina generale per il trattamento precoce di pazienti adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a elevato rischio di progressione a Covid severa, come chi è affetto da patologie oncologiche, malattie cardiovascolari, diabete mellito non compensato, broncopneumopatia cronica e obesità grave", spiega Federfarma Fvg.

"Gli antivirali hanno dimostrato una buona efficacia se utilizzati in soggetti a rischio a condizione, però, che siano somministrati nei primi cinque giorni di malattia; finora l’iter prevedeva la segnalazione dei pazienti eleggibili da parte del medico di famiglia o delle Usca allo specialista dei Centri individuati dalle Regioni, la prescrizione da parte dello specialista stesso e la dispensazione nelle farmacie ospedaliere. Con il rischio, quindi, di superare il termine entro il quale tali farmaci possono essere efficacemente somministrati. Affidare la prescrizione ai medici di medicina generale e la distribuzione alle farmacie significa portare il farmaco laddove serve e nei tempi previsti".

“Il motivo principale per il quale le farmacie sono coinvolte nella distribuzione dell'antivirale Paxlovid contro Sars-Cov-2 è che, se si vuole distribuire rapidamente e capillarmente un farmaco, questo deve essere prescritto dal medico di famiglia e distribuito dalle farmacie. E' la sinergia delle due figure che rende efficace il sistema di prescrizione-dispensazione", commenta il Presidente di Federfarma Fvg, Luca Degrassi. "Noi farmacisti abbiamo accettato volentieri di distribuire questo farmaco. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza e considerare che, a meno che non ci siano ragioni particolari, la sinergia tra la prescrizione da parte dei medici di famiglia e la distribuzione da parte delle farmacie dovrebbe riguardare tutti i farmaci".