Covid: il ruolo di cani e gatti nella pandemia

La recente segnalazione di un caso di positività per SARS-CoV-2 in un cane in provincia di Bari ha causato un ingiustificato allarmismo nella popolazione ed in particolare nei proprietari di animali domestici. Infatti, pur non trattandosi di una scoperta sensazionale dal punto scientifico, la notizia ha destato un notevole clamore mediatico portando molti proprietari di cani a preoccuparsi. Ne parla Nicola Decaro, professore ordinario di Malattie Infettive degli Animali presso l’Università degli Studi di Bari e consulente esperto MYLAV Laboratorio LaVallonea.



Il cane, un barboncino di un anno e mezzo, appartenente ad una famiglia di positivi per COVID-19, non ha sviluppato alcuna sintomatologia, ma è semplicemente risultato positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2 (che viene effettuato in cani ed essere umani nella stessa identica maniera, con un semplice tampone) per alcuni giorni consecutivi, per poi negativizzarsi. In tutti i tamponi effettuati sull’animale e risultati positivi sono stati riscontrati bassissimi titoli virali, per cui il cane non avrebbe potuto infettare alcun essere umano o animale.



Casi sporadici di infezione nel cane da SARS-CoV-2 sono descritti in diverse parti del mondo sin dall’esordio della pandemia. Il primo caso è stato segnalato, infatti, già a fine febbraio 2020 in un volpino di Pomerania di 17 anni di Hong Kong (morto poi per ragioni del tutto indipendenti dall’infezione). A distanza di pochi giorni, sempre ad Hong Kong, anche un pastore tedesco di un anno e mezzo è risultato positivo per SARS-CoV-2 senza, però, mostrare sintomi e negativizzandosi nell’arco di pochi giorni. Altri casi sono stati poi osservati in USA, Giappone, Canada e Paesi Bassi. Solo in pochissimi di questi, i cani infetti hanno sviluppato una modesta sintomatologia respiratoria, risolta in alcuni giorni, mentre la maggior parte delle infezioni è stata di tipo completamente asintomatico.In tutti i casi segnalati, inoltre,e presentavano nei loro secreti ed escreti (tamponi nasali, orofaringei e feci) titoli virali molto bassi, considerati quindi non infettanti. Anche le prove di infezione sperimentale hanno confermato che. Non tutti i cani infettati sperimentalmente si sono infettati e quelli che si sono infettati hanno sempre sviluppato infezioni asintomatiche, caratterizzate da una bassa carica virale, evidenziabile solo con il test molecolare. Invece, le prove di isolamento su colture cellulari (le uniche che possono dimostrare l’infettività del campione biologico) sono sempre risultate negative. Inoltre, non tutti i soggetti che sono risultati infetti hanno prodotto anticorpi specifici.Uno studio condotto dal, in collaborazione cone laboratori diagnostici veterinari () ha dimostrato che, che vivevano nelle regioni maggiormente interessate dalla prima ondata pandemica,. Nessuno degli animali testati, però, era finora risultato positivo al test molecolare, per cui è ragionevole pensare che questi pochi animali si erano infettati prima del campionamento ed avevano già superato l’infezione., testimoniando ancora una volta che è lo stretto contatto con persone infette a favorire il passaggio dell’infezione ai nostri animali domestici.In conclusione, sia i casi di infezione naturale che le prove di infezione sperimentale documentano una scarsa sensibilità del cane nei confronti di SARS-CoV-2 ed un ruolo epidemiologico trascurabile, se non del tutto inesistente. Rispetto ai quasi 60 milioni di uomini contagiati dal virus in tutto il mondo, non esiste, ad oggi, un solo caso di trasmissione dal cane (o dal gatto).. Proprio per questo, secondo il principio di massima cautela, secondo le linee guida di tutte le società scientifiche internazionali che si occupano degli animali da compagnia,, per cui si consiglia dioppure, in caso di positività dell’intero nucleo familiare, da parenti o amici che magari possano tenerli a casa propria per tutto il tempo necessario.