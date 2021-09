Covid in Fvg, aumento contenuto dei nuovi casi ma sale l'incidenza

Nell’ultima settimana, in Fvg salgono ancora incidenza e nuovi casi, ma restano sotto controllo i ricoveri. E’ la fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe sull’andamento del Covid-19 nel consueto report settimanale dedicato alle regioni.

In Friuli Venezia Giulia i contagi, nel periodo 1-7 settembre, salgono a 114 ogni 100mila abitanti (erano 100 sette giorni fa), ma con notevoli differenze territoriali. A Trieste, infatti, l’incidenza è salita a 130 positivi ogni 100mila abitanti, mentre nel Friuli Occidentale si attesta a 64, nell’Isontino a 54 e nell’ex provincia di Udine a 45.

Ancora in aumento, rispetto alla settimana precedente, i nuovi contagi, cresciuti del 3,9%, percentuale decisamente più contenuta rispetto al ‘boom’ della settimana precedente, quando il dato si era attestato al 31,1%. Stabili e ampiamente sotto la soglia (rispettivamente al 10 e al 15%) i ricoveri in terapia intensiva, al 7% dei posti disponibili, e quelli negli altri reparti, al 4%, esattamente come la scorsa settimana.

Resta il nodo dolente delle vaccinazioni nella fascia Over 50. In Fvg il 16,6% della popolazione ultracinquantenne non ha ricevuto alcuna somministrazione, dato che pone la nostra regione al quarto posto tra le meno vaccinate, alle spalle di Sicilia, Calabria e Bolzano. La percentuale, complice anche il Green Pass, è comunque in diminuzione: sette giorni fa il dato si attestava al 17,2%.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio rileva nella settimana 1-7 settembre, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (39.511 vs 45.134) a fronte di un incremento dei decessi (417 vs 366), influenzato tuttavia da ricalcoli. Scendono anche i casi attualmente positivi (133.787 vs 137.925) e le persone in isolamento domiciliare (128.917 vs 133.129), mentre si rileva un lieve aumento di ricoveri con sintomi (4.307 vs 4.252) e terapie intensive (563 vs 544).

“Per la prima volta da fine giugno diminuiscono i nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – sia come numeri assoluti sia come media mobile dei casi giornalieri che si attesta a 5.644”. Nella settimana 1-7 settembre 2021, rispetto alla precedente, solo tre Regioni – tra le quali il Fvg - registrano un incremento percentuale dei nuovi casi, mentre in nove Regioni crescono i casi attualmente positivi. In aumento i decessi: 417 di cui 82 relativi a periodi precedenti.

TERZA DOSE. L’European Medicines Agency (Ema) in accordo con il report dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), ha puntualizzato che, vista l’elevata (e prolungata) efficacia dei vaccini verso forme severe di malattia e decessi da Covid-19, al momento non c’è urgenza di somministrare una dose di richiamo nella popolazione generale vaccinata con ciclo completo, neppure per le categorie professionali più a rischio. Al tempo stesso l’Ema ha avviato la valutazione dei dati sull’efficacia della terza dose da somministrare dopo sei mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale al fine di potenziare la risposta immunitaria.

“Diverso l’approccio per soggetti immunodepressi e anziani fragili, in particolare ospiti di Rsa – spiega Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe– che potrebbero non aver raggiunto un adeguato livello di protezione con il primo ciclo completo”.

In questo caso, la terza dose non si configurerebbe come un richiamo, bensì come parte integrante di un ciclo vaccinale di tre dosi: per questo sia l’Ema che l’Ecdc suggeriscono per questi soggetti la somministrazione di una dose aggiuntiva di vaccino a mRNA. “Nel nostro Paese – spiega Cartabellotta – dopo che il Comitato Tecnico Scientifico si è già espresso positivamente, si attende solo il via libera dell’Aifa per avviare la somministrazione della terza dose nelle persone immunodepresse e negli anziani ad elevata fragilità”.

“A fronte di un dibattito politico e di una comunicazione pubblica che rincorrono percentuali target di copertura vaccinale – dichiara Cartabellotta – è bene ricordare che oggi non esistono i presupposti epidemiologici per conquistare la cosiddetta immunità di gregge, in grado di proteggere i non vaccinati grazie ad un’elevata percentuale di persone non più suscettibili al contagio, perché vaccinate o guarite.

“A fronte dell’elevato profilo di efficacia e sicurezza dimostrato dalla somministrazione di oltre 5 miliardi e mezzo di dosi di vaccino in tutto il mondo – conclude Cartabellotta – è inutile inseguire la chimera di una percentuale di popolazione vaccinata in grado di ‘spegnere’ l’interruttore della circolazione virale. L’obiettivo di salute pubblica è quello di vaccinare tutti coloro che non presentano specifiche controindicazioni, al fine sia di una protezione individuale da malattia grave o decesso, in particolare per gli Over 50, sia di ridurre al minimo la circolazione virale. Visto che quest’obiettivo è oggi basato su robuste evidenze, spetta alla politica scegliere la strategia con cui raggiungerlo: dal punto di vista scientifico tutte le carte sono in regola per istituire l’obbligo vaccinale”.