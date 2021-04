Covid in Fvg, calano ancora indice Rt e incidenza

La bozza del monitoraggio settimanale conferma il trend di miglioramento dei numeri Covid del Friuli Venezia Giulia. L’indice Rt, infatti, è ulteriormente in calo rispetto alla precedente analisi: sette giorni fa, la regione aveva raggiunto il valore di trasmissibilità di 0,79 (il più basso d’Italia), dato che scende ora a 0,72. I casi di contagi riportati negli ultimi 14 giorni sono diminuiti del 44,7%.

Un valore, insomma, che sarebbe compatibile con la zona gialla, fascia di rischio che – fino a fine aprile – è stata ‘abolita per decreto’. La regione, quindi, anche per la prossima settimana sarà in arancione, in attesa di conoscere le decisioni del Governo che, proprio domani, ha convocato la cabina di regia per definire i passaggi per quello che si preannuncia come un periodo di progressive riaperture.

Accanto all’Rt, l’altro parametro che in queste settimane ha pesato sulla valutazione complessiva del rischio è quello dell’incidenza. Anche in questo caso, si registra una riduzione. Nel report del 9 aprile il valore – dopo un lungo periodo sopra la soglia di 250 casi ogni centomila abitanti che ci ha tenuto in zona rossa per quattro settimane - era pari a 188 casi mentre la bozza (da confermare con i numeri del bollettino odierno) parla di 137 casi, quindi dimezzato rispetto ai 331 segnati il 2 aprile.

I numeri delle ospedalizzazioni, infine, rispetto ai contagi mostrano segnali di miglioramento più ‘timidi’. La pressione sulle strutture ospedaliere – denunciata in questi giorni anche dai professionisti in prima linea – si attesta al 43% per le terapie intensive (quindi sopra al 30%, ma in calo rispetto al 46% di sette giorni fa), mentre per la prima volta da settimane scendono al 39% - dunque appena sotto la soglia critica del 40% - i posti letto occupati negli altri reparti, che il 9 aprile erano al 47%.