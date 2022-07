Covid, in Fvg casi in aumento del 27,1 per cento

Dopo due settimane consecutive d’incremento record, questa settimana in Fvg i nuovi casi aumentano meno rispetto al resto d’Italia. L’analisi della Fondazione Gimbe indica, nel periodo 29 giugno-5 luglio, una variazione del 27,1 per cento. I positivi ogni centomila abitanti salgono a 1.441 (erano 1.063 sette giorni fa).

Sul territorio, Pordenone con 940 positivi ogni centomila abitanti (più 23,3%) si conferma in vetta alla classifica regionale, seguita da Udine a quota 874 casi (più 20,1%). Terza piazza per Trieste che, con un incremento del 52,2% e 827 positivi ogni centomila abitanti, supera Gorizia, a quota 777 (più 27,4% rispetto a sette giorni fa).

In merito ai ricoveri, i dati sono in leggera risalita: l’occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva scende al 4% (era al 4,6% la media nazionale è al 3,5%), mentre i pazienti nei reparti ordinari sono il 12,9% (erano al 12,5%), a fronte di una media nazionale al 12,5%.

Sostanzialmente stabile il dato della popolazione non immunizzata dai cinque anni in su. Il Fvg si colloca sempre all’ottavo posto (alle spalle di Bolzano, Valle d’Aosta, Marche, Sicilia, Calabria, Abruzzo e Campania) con un 7,1% della popolazione senza copertura vaccinale (in linea con la media nazionale) e un 6,5% che è guarito da meno 180 giorni (a fronte di una media italiana al 4,8%).

Anche nella fascia 5-11 anni, non ci sono variazioni: nella nostra regione il 24,7% dei bimbi ha completato il ciclo, mentre il 2,1% ha ricevuto la prima dose. Numeri che ci collocano stabilmente al quartultimo posto (davanti a Bolzano, Marche e Valle d’Aosta), a fronte di una media nazionale al 34,9% con ciclo completo e al 3,3% con prima dose.

In merito alle terze dosi, invece, il Fvg registra un 12,9% di persone attualmente vaccinabili che non hanno ricevuto il richiamo (media nazionale all’11,4%) e un 3,1% di popolazione guarita da meno di 120 giorni (media italiana al 5,1%).

Inferiore alla media italiana – pur se in leggero aumento - anche la copertura delle quarte dosi per gli immunocompromessi: in Fvg ha ricevuto il richiamo il 20,6% della popolazione (+1,1% rispetto alla settimana scorsa), a fronte di un 44,2% nazionale. La copertura di Over 80, fragili tra i 60 e i 79 anni e ospiti delle Rsa, in Fvg segna un 19,3% (era al 18% sette giorni fa) a fronte di una media italiana al 21,1%.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 29 giugno-5 luglio, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (595.349 vs 384.093) e decessi (464 vs 392). In crescita anche i casi attualmente positivi (1.087.272 vs 773.450), le persone in isolamento domiciliare (1.078.946 vs 767.178), i ricoveri con sintomi (8.003 vs 6.035) e le terapie intensive (323 vs 237).

“L’aumento dei nuovi casi settimanali (+55% rispetto alla settimana precedente) – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – per la terza settimana consecutiva supera il 50%, con un tempo di raddoppio dei casi di circa 10 giorni. Nella settimana 29 giugno-5 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 595 mila, con una media mobile a 7 giorni che supera gli 85 mila casi al giorno”.

Secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 24 agosto 2021-28 giugno 2022 sono state registrate in Italia oltre 587 mila reinfezioni, pari al 4% del totale dei casi.

Si registra un aumento del numero dei tamponi totali (+33,3%): da 1.613.954 della settimana 22-28 giugno a 2.152.065 della settimana 29 giugno 2022-5 luglio. “Il netto aumento della circolazione virale – spiega il Presidente – aumenta la probabilità di contagio e lo sviluppo di malattia grave in chi ha fatto la terza dose da oltre 120 giorni: per questo appare un vero azzardo la scelta di rimandare la quarta dose all’autunno con i vaccini aggiornati, di cui a oggi non si conoscono né le tempistiche di reale disponibilità né gli effetti sulla malattia grave. In tal senso è inaccettabile che, mentre la somministrazione delle quarte dosi per i pazienti vulnerabili rimane sostanzialmente al palo, peraltro con rilevanti diseguaglianze regionali, il dibattito si sposti sull’opportunità di allargare la platea a tutti gli over 70, senza prima potenziare le capacità di chiamata attiva da parte delle Regioni a fondo classifica”.

“In questa fase di crescita esponenziale dei contagi, che non contabilizza il sommerso dei casi non dichiarati – conclude Cartabellotta – con evidenti segnali di impatto sugli ospedali, in particolare in area medica, è fondamentale agire su due fronti. Oltre a accelerare ora la somministrazione della quarta dose nei pazienti vulnerabili, è indispensabile contenere la circolazione virale utilizzando le mascherine al chiuso, in particolare in luoghi affollati e poco ventilati, oltre che all’aperto in condizioni di grandi assembramenti con attività ad elevata probabilità di contagio”.

“Infatti, al di là della scelta individuale di dichiarare alle autorità sanitarie la propria positività, l’isolamento domiciliare non è sinonimo di asintomaticità e bisogna chiedersi quanto costa al Paese (giornate lavorative perse, attività chiuse per Covid, vacanze cancellate, etc.) un’elevata percentuale di popolazione sintomatica e/o isolata a domicilio per Covid, che peraltro rischia di determinare un lockdown di fatto su vari servizi, inclusi quelli turistici. Se il muro eretto dalla vaccinazione ha ridotto ospedalizzazioni e mortalità, oggi l’utilizzo della mascherina rimane lo strumento più efficace che ciascuno di noi ha per arginare la diffusione del virus: utilizziamola, facciamolo per la nostra salute, per i professionisti sanitari stremati da due anni e mezzo di pandemia, per l’economia del nostro Paese e per non ritrovarci nuovamente con gli ospedali in sovraccarico che causano inaccettabili ritardi alle cure di tutti i cittadini”.