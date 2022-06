Covid, in Fvg casi in aumento del 46,3 per cento

Dopo il boom di nuovi casi della scorsa settimana (con un aumento del 91,5%, il più consistente in Italia), l’analisi della Fondazione Gimbe indica, nel periodo 22-28 giugno, un incremento del 46,3% in Fvg. I positivi ogni centomila abitanti sono 1.063 (erano 672 sette giorni fa).

Sul territorio, Pordenone, con un aumento del 58,4% e 762 positivi ogni centomila abitanti, scalza Udine (728 casi, più 38,5%) dalla prima posizione nella classifica regionale. Segue Gorizia a quota 610 (incremento del 58,5% rispetto alla scorsa settimana) e chiude Trieste con 550 casi ogni centomila abitanti e un aumento del 47,4%.

In merito ai ricoveri, i dati sono in leggera risalita: l’occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva è al 4,6% (era al 4%; la media nazionale è al 2,6%), mentre i pazienti nei reparti ordinari sono il 12,5% (era al 7,8%, a fronte di una media nazionale al 9,4%).

Sostanzialmente stabile il dato della popolazione non immunizzata dai cinque anni in su. Il Fvg si colloca sempre all’ottavo posto (alle spalle di Bolzano, Valle d’Aosta, Marche, Sicilia, Calabria, Abruzzo e Campania) con un 7% della popolazione senza copertura vaccinale (in linea con la media nazionale) e un 6,6% che è guarito da meno 180 giorni (a fronte di una media italiana al 4,8%).

Anche nella fascia 5-11 anni, non ci sono variazioni: nella nostra regione il 24,7% dei bimbi ha completato il ciclo, mentre il 2,1% ha ricevuto la prima dose. Numeri che ci collocano stabilmente al quartultimo posto (davanti a Bolzano, Marche e Valle d’Aosta), a fronte di una media nazionale al 34,9% con ciclo completo e al 3,3% con prima dose.

In merito alle terze dosi, invece, il Fvg registra un 13,1% di persone attualmente vaccinabili che non hanno ricevuto il richiamo (media nazionale all’11,6%) e un 3% di popolazione guarita da meno di 120 giorni (media italiana al 5%).

Inferiore alla media italiana – pur se in leggero aumento - anche la copertura delle quarte dosi per gli immunocompromessi: in Fvg ha ricevuto il richiamo il 19,5% della popolazione (+1% rispetto alla settimana scorsa), a fronte di un 42% nazionale. La copertura di Over 80, fragili tra i 60 e i 79 anni e ospiti delle Rsa, in Fvg segna un 18% (era al 16,7% sette giorni fa) a fronte di una media italiana al 20,1%.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 22-28 giugno, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (384.093 vs 255.442) e decessi (392 vs 337). Crescono anche i casi attualmente positivi (773.450 vs 599.930), le persone in isolamento domiciliare (767.178 vs 594.921), i ricoveri con sintomi (6.035 vs 4.803) e le terapie intensive (237 vs 206).

“Prosegue l’impennata dei nuovi casi settimanali (+50,4% rispetto alla settimana precedente)”, dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe, “che si attestano intorno a 384 mila, con una media mobile a 7 giorni che sfiora quota 55 mila casi al giorno”.

“Sul fronte degli ospedali – afferma Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – continuano ad aumentare i ricoveri sia in area medica (+25,7%) che in terapia intensiva (+15%)”.

VACCINI. Al 29 giugno l’88,1% della platea (n. 50.801.764) ha ricevuto almeno una dose di vaccino e l’86,6% (n. 49.926.324) ha completato il ciclo vaccinale (+4.225 rispetto alla settimana precedente). Rimangono sostanzialmente stabili i nuovi vaccinati: 3.080 rispetto ai 3.071 della settimana precedente (+0,3%). Di questi il 36,1% è rappresentato dalla fascia 5-11: 1.112, con un incremento del 2,6% rispetto alla settimana precedente. Cala tra gli Over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 791 (-6,2% rispetto alla settimana precedente).

“In questa fase di netto aumento della circolazione virale – chiosa Cartabellotta – è inaccettabile che la somministrazione delle quarte dosi per i pazienti vulnerabili rimanga al palo, peraltro con rilevanti diseguaglianze regionali. Il calo della copertura vaccinale nei confronti della malattia grave dopo 120 giorni dalla terza dose, l’incremento della mortalità negli Over 80 e il consolidamento delle evidenze scientifiche sull’efficacia della quarta dose nel ridurla impongono di accelerare ora la copertura con la quarta dose in tutti i pazienti inseriti nella platea”.

“La progressiva diffusione delle varianti BA.4 e BA.5 – conclude Cartabellotta – unitamente al calo di attenzione generale e all’abolizione dell’obbligo delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso hanno determinato un netto aumento della circolazione virale con effetti già evidenti anche sugli ospedali. In particolare, in area medica in 18 giorni i posti letto occupati da pazienti Covid sono quasi 2.000 in più, superando in alcune regioni il 15% dell’occupazione, con inevitabile impatto sull’erogazione delle prestazioni sanitarie ordinarie. Di conseguenza, la Fondazione Gimbe invita alla cautela per almeno tre ragioni”.

“Innanzitutto il numero dei positivi (oltre 770 mila) è largamente sottostimato per il massiccio utilizzo dei tamponi fai-da-te con notifica parziale dei test positivi; in secondo luogo, è impossibile prevedere l’entità di questa risalita dei casi che avrà un proporzionale impatto sugli ospedali; infine, lo stallo della campagna vaccinale ha generato una popolazione attualmente suscettibile all’infezione molto estesa: 4,05 milioni di non vaccinati, 5,54 milioni senza terza dose e 3,99 milioni di persone vulnerabili senza quarta dose. Per arginare la circolazione virale fondamentale indossare la mascherina nei locali al chiuso, specialmente se affollati e/o poco ventilati e in condizioni di grandi assembramenti anche all’aperto”.