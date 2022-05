Covid, in Fvg casi in calo del 26,8 per cento

Nuovi casi Covid in calo in Fvg. Come emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe, rispetto alla scorsa settimana, si registra una flessione del 26,8 per cento, mentre i positivi ogni centomila abitanti sono 1.956 (erano 2.009 sette giorni fa).

Nella settimana 4-10 maggio, cambia la classifica delle ex province, ma con dati complessivamente tutti in calo. Al primo posto Udine con 447 contagi ogni centomila abitanti (erano 576 sette giorni fa), che scalza Gorizia a 410 (erano 581); seguono Trieste a 376 (in calo del 30,8%) e Pordenone, che si conferma ‘fanalino di coda’ con 334 (erano 478).

C’è, però, un alert su numeri dei ricoveri: l’occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva è salita al 4,6% (era all’1,7%), mentre scende al 12,6% (era al 13,1%) negli altri reparti. A livello nazionale, il tasso di occupazione è del 3,8% in terapia intensiva e al 13,3% in area medica, entrambi in calo.

In merito alle vaccinazioni, i numeri continuano a certificare la fase di ‘stallo’. Gimbe, anche questa settimana, fotografa la popolazione non vaccinata dai cinque anni in su: nella classifica, il Fvg si colloca sempre al settimo posto (alle spalle di Bolzano, Valle d’Aosta, Marche, Sicilia, Abruzzo e Calabria) con un 6,4% della popolazione senza copertura vaccinale (la media nazionale è al 7%) e un 7,3% che è guarito da meno 180 giorni (a fronte di una media italiana al 4,9%).

Guardando alla fascia 5-11 anni, nella nostra regione il 24,4% dei bimbi ha completato il ciclo, mentre il 2,2% ha ricevuto la prima dose. Numeri che ci collocano stabilmente al quartultimo posto (davanti a Bolzano, Marche e Valle d’Aosta), a fronte di una media nazionale al 34,4% con ciclo completo e al 3,5% con prima dose.

Inferiore alla media nazionale anche la copertura delle quarte dosi (per Over 80, fragili tra i 60 e i 79 anni e ospiti delle Rsa): in Fvg ha ricevuto il richiamo il 7,4% della popolazione, a fronte di un 8,7% nazionale. Non va meglio sul fronte della copertura delle persone immunocompromesse, dove il Fvg segna un 11,9% a fronte di una media italiana al 21%.

“Le inaccettabili disuguaglianze regionali sulle coperture con le quarte dosi – denuncia il presidente Gimbe, Nino Cartabellotta – dimostrano che le strategie di chiamata attiva sono molto più efficaci della prenotazione volontaria. Tuttavia, la lentezza con cui procedono le somministrazioni è spia di una serpeggiante esitazione vaccinale, spesso alimentata da discutibili consigli sanitari, che invitano ad aspettare l’autunno per effettuare l’ulteriore richiamo con vaccini aggiornati”.

“In realtà, questa strategia attendista può essere molto rischiosa per tre ragioni. Innanzitutto, non c’è alcuna certezza su quando saranno disponibili questi vaccini ‘aggiornati’; in secondo luogo, i dati dimostrano sia il calo progressivo dell’efficacia vaccinale sulla malattia grave, sia una elevata mortalità negli over 80 già coperti con la terza dose; infine, si consolidano sempre più le prove di efficacia della quarta dose nel ridurre ospedalizzazioni e decessi. Senza mezzi termini: tenendo conto sia della particolare fragilità della platea a rischio, sia della elevata circolazione virale, la quarta dose deve essere fatta subito”.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 4-10 maggio, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (286.350 vs 394.945) e dei decessi (842 vs 962). In calo anche i casi attualmente positivi (1.082.972 vs 1.199.960), le persone in isolamento domiciliare (1.074.035 vs 1.189.899), i ricoveri con sintomi (8.579 vs 9.695) e le terapie intensive (358 vs 366).

“Prosegue la discesa del numero di nuovi casi settimanali (-27,5%) – dichiara Cartabellotta – che si attestano a quota 286 mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 41 mila casi giornalieri, a fronte tuttavia di un calo del 23,6% dei tamponi totali”.

In attesa di conoscere i risultati della nuova flash survey dell’Istituto Superiore di Sanità sui campioni notificati il 3 maggio, gli ultimi dati documentano che in Italia la sotto-variante Omicron BA.2 (cd. Omicron 2) ha quasi completamente soppiantato la BA.1 (cd. Omicron), mentre vengono già segnalati i primi casi di BA.4.

Allo stato attuale delle conoscenze le nuove sotto-varianti di Omicron sembrano avere una maggior trasmissibilità rispetto a BA.2 e, soprattutto, una maggior capacità “Sul fronte degli ospedali – afferma Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid registra una lieve flessione in terapia intensiva (-2,2%) e cala ulteriormente in area medica (-11,5%)”.

VACCINI. All’11 maggio l’88,1% della platea (n. 50.770.168) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+5.975 rispetto alla settimana precedente) e l’86,5% (n. 49.872.980) ha completato il ciclo vaccinale (+11.290 rispetto alla settimana precedente). Nella settimana 4-10 maggio si riduce ancora il numero di nuovi vaccinati: 5.083 rispetto ai 6.113 della settimana precedente (-16,8%). Di questi il 37% è rappresentato dalla fascia 5-11: 1.881, con una riduzione del 9,8% rispetto alla settimana precedente. Continua a scendere tra gli Over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 1.268 (-25,4% rispetto alla settimana precedente).