Covid, in Fvg casi in crescita dell'11,3 per cento

In base all’analisi della Fondazione Gimbe, nella prima settimana di dicembre in regione si registra un aumento dei casi Covid all’11,3% (era all’8,1% sette giorni fa, ma aveva toccato il 70% a cavallo tra ottobre e novembre).

Non frenano i casi attualmente positivi, passati da 586 agli attuali 661 ogni centomila abitanti, sempre con notevoli differenze tra territori. A Trieste, che si conferma la 'maglia nera' nazionale, l’incidenza risale da 635 a 694 casi ogni centomila abitanti.

Gorizia, invece, è in controtendenza: nell’ultima settimana, l’incidenza è scesa da 496 a 377 casi, molti meno rispetto a Bolzano, seconda a livello nazionale con 651, e a diverse province venete con Treviso a 467 casi, Padova a 405, Vicenza a 391 e Venezia a 390. In forte aumento, invece, i contagi nel Friuli Occidentale, influenzato, probabilmente, anche dall’andamento del vicino Veneto: il balzo è significativo, da 252 casi di sette giorni fa agli attuali 365 ogni centomila abitanti.

Cresce, ma resta ampiamente meno intenso rispetto al resto della regione, il contagio a Udine, dove l’incidenza passa da 219 a 244 casi ogni centomila abitanti.

L’occupazione dei posti letto Covid, che vede il Fvg in zona gialla dal 29 novembre, vede in leggero aumento le terapie intensive al 16% (due punti in più), mentre i ricoveri in altri reparti passano dal 23 al 24%. A livello nazionale, al 7 dicembre, il tasso di occupazione è del 9% in area critica e del 10% in area medica.

Rimane ampiamente inferiore al dato nazionale, invece, il tasso di copertura vaccinale con i richiami: la regione è al terzultimo posto in Italia con il 35,4% di terze dosi, contro una media italiana del 46,8%. In questo caso, Gimbe ha calcolato il dato complessivo, considerando persone immuno-compromesse, Over 18, operatori sanitari, ospiti delle Rsa personale scolastico, fragili, caregiver e comparto difesa e sicurezza.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 1-7 dicembre, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (105.771 vs 86.412) e decessi (558 vs 498). Crescono anche i casi attualmente positivi (240.894 vs 194.270), le persone in isolamento domiciliare (234.040 vs 188.360), i ricoveri con sintomi (6.078 vs 5.227) e le terapie intensive (776 vs 683).

“Da sette settimane – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – continuano ad aumentare i nuovi casi con una media mobile a 7 giorni più che sestuplicata: da 2.456 il 15 ottobre a 15.110 il 7 dicembre”.

“Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si rileva un ulteriore incremento dei posti letto occupati da pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente +16,3% in area medica e +13,6% in terapia intensiva”. Nonostante l’aumento della pressione sugli ospedali, nelle ultime settimane si è progressivamente ridotta la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica e in terapia intensiva sul totale degli attualmente positivi.

“Rispetto allo scorso autunno – spiega Cartabellotta – la percentuale di pazienti che necessita di ricovero ospedaliero sul totale dei positivi si è dimezzata grazie alla protezione del ciclo vaccinale primario nei confronti delle forme severe di malattia. Inoltre, a fronte di un numero di tamponi pressoché costante, è verosimile che la riduzione della percentuale dei pazienti ospedalizzati nelle ultime settimane sia correlata al progressivo incremento delle terze dosi somministrate, che riportano l’efficacia a valori più elevati”.

“Rallenta – puntualizza Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – l’incremento degli ingressi giornalieri in terapia intensiva: la media mobile a 7 giorni cresce da 56 ingressi/die della settimana precedente a 59”.

VACCINI. Nella settimana 29 novembre-5 dicembre il numero dei nuovi vaccinati è salito a 223.116 (+31,7%) rispetto ai 169.397 della settimana precedente. Sono tuttavia ancora 6,6 milioni le persone senza nemmeno una dose, di cui preoccupano da un lato 2,51 milioni di Over 50 a elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione, dall’altro 1,09 milioni nella fascia 12-19 anni che aumentano la circolazione del virus nelle scuole.

“Per il periodo delle imminenti festività natalizie – conclude Cartabellotta – se da un lato è impossibile fare previsioni affidabili, dall’altro esistono alcune ragionevoli certezze. Innanzitutto, con il trend attuale di crescita dei nuovi casi - anche se l’impatto sugli ospedali è ‘ammortizzato’ dai vaccini - nelle prossime quattro settimane diverse Regioni cambieranno colore. In secondo luogo, per contenere la circolazione del virus e, soprattutto, la pressione sugli ospedali, è cruciale convincere gli indecisi a vaccinarsi e accelerare con i richiami. Infine, le aumentate occasioni di contatti sociali durante le feste impongono massima cautela nei comportamenti individuali: utilizzare la mascherina negli ambienti chiusi, possibilmente Ffp2 se affollati, rispettare il distanziamento sociale e ventilare frequentemente i locali, anche a casa in occasione di riunioni con parenti e amici”.