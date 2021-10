Covid, in Fvg contagi in aumento del 68 per cento

La ripresa della circolazione del Covid in Fvg è fotografata anche dall’analisi settimanale della Fondazione Gimbe. Nel periodo 20-26 ottobre, infatti, nella nostra regione si registra un aumento del 68% dei casi, che porta l’incidenza – ovvero i contagi ogni 100mila abitanti – a quota 113. A trainare il dato è l’ex provincia di Trieste, che registra oltre 150 casi per 100.000 abitanti.

Numeri confermati anche dalla bozza del report della cabina di regia che per il Fvg calcola un indice Rt abbondantemente sopra l’1 - a 1.7 - e un’incidenza tra le più alte d’Italia, seconda solo a quella di Bolzano.

Per la definizione dei colori, in base alle modifiche dei criteri per il calcolo della mappa del rischio, i parametri da tenere d’occhio sono quelli delle ospedalizzazioni che, fortunatamente, complice l’effetto vaccino, restano ampiamente sotto controllo e da ‘zona bianca’. Nelle terapie intensive l’occupazione dei posti letto si attesta al 5% (era al 4% la settimana scorsa) e al 4% negli altri reparti.

Secondo il report Gimbe, in Fvg la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale aumenta al 73,1% (era al 71,8% sette giorni fa) a fronte di una media italiana al 75,1%, a cui va sommato un ulteriore 3,8% che ha ricevuto solo la prima dose.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 20-26 ottobre, rispetto alla precedente, un aumento del 43,2% dei nuovi casi (25.585 vs 17.870) e una diminuzione dei decessi (249 vs 271). In lieve aumento i casi attualmente positivi (75.046 vs 74.546), le persone in isolamento domiciliare (72.101 vs 71.768) e i ricoveri con sintomi (2.604 vs 2.423), mentre calano le terapie intensive (341 vs 355).

“A livello nazionale – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – dopo sette settimane si registra un’inversione di tendenza dei nuovi casi settimanali”. La crescita dei contagi, che potrebbe essere in parte influenzata dall’aumento del 21,1% dei tamponi totali rispetto alla settimana precedente (2.604.550 vs 2.151.081), sicuramente consegue a un aumento della circolazione virale per due ragioni: innanzitutto, per l’inversione di tendenza sui ricoveri in area medica, in secondo luogo perché a fronte di un rapporto positivi/tamponi antigenici in lieve calo, per l’enorme aumento del denominatore, si registra un incremento del rapporto positivi/tamponi molecolari (dal 2,4% del 19 ottobre al 3,5% del 26 ottobre).

Nella settimana 20-26 ottobre, tutte le Regioni tranne Sardegna e Valle D’Aosta, registrano un incremento percentuale dei nuovi casi. “Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si registra un incremento del 7,5% dei posti letto occupati dai pazienti Covid-19 in area medica e una riduzione del 3,9% di quelli in terapia intensiva”.

A livello nazionale il tasso di occupazione rimane molto basso (5% in area medica e 4% in area critica) e nessuna Regione supera le soglie del 15% per l’area medica e del 10% per l’area critica.

VACCINI. Le coperture vaccinali con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce di età: dal 97% degli Over 80 al 72,9% della fascia 12-19. In generale, rispetto alla settimana precedente, si registrano incrementi sempre più modesti: il numero di vaccinati con almeno una dose cresce dello 0,7% nelle fasce anagrafiche 12-19, 20-29 e 30-39, dello 0,5% nella fascia 40-49, dello 0,4% nella fascia 50-59, mentre negli over 60 l’incremento non supera lo 0,2%.

In merito alle ‘terze dosi’, al 27 ottobre sono state 1.191.327 le somministrazioni, di cui 224.597 dosi aggiuntive e 966.730 dosi booster, con una media giornaliera di 29 mila. Il tasso nazionale di copertura vaccinale per le dosi aggiuntive è del 25,6% con nette differenze regionali: dallo 0,9% della Valle D’Aosta al 98,8% dell’Umbria. La copertura nazionale con dose booster è invece del 32,3% anche qui con notevoli differenze tra le Regioni: dal 10% della Calabria al 73,8% del Molise).

EFFETTO GREEN PASS. La media mobile a sette giorni del numero dei tamponi antigenici rapidi, dopo l’impennata da 173.235 del 13 ottobre a 371.960 il 21 ottobre (+114,7%), si è stabilizzata: nell’ultima settimana sono stati effettuati 2.604.550 tamponi antigenici rapidi. La media mobile a sette giorni dei nuovi vaccinati si è ridotta da 58.620 del 19 ottobre a 27.601 del 26 ottobre; nell’ultima settimana sono solo 193.205 i nuovi vaccinati (-52,9% rispetto alla settimana precedente). E con quasi 7,5 milioni senza nessuna dose di vaccino si allontana l’obiettivo di raggiungere il 90% di copertura vaccinale negli Over 12.

VARIANTE DELTA PLUS. La variante AY.4.2 (cosiddetta “delta plus”) è in lenta crescita nel Regno Unito dove rappresenta circa il 6% dei casi sequenziati, con 15.120 casi isolati al 21 ottobre 2021. Indicata come “variante d’interesse” lo scorso 20 ottobre, sarà strettamente monitorata nei prossimi mesi. Rispetto alla variante Delta, al momento non ci sono evidenze che possa determinare un quadro clinico più severo e/o ridurre l’efficacia dei vaccini; potrebbe essere più contagiosa del 10-15%, ma i dati sono ancora preliminari.

“Con l’inverno alle porte – conclude Cartabellotta – il repentino aumento dei nuovi casi e dei ricoveri e il progressivo calo dell’efficacia dei vaccini sull’infezione impongono sia di accelerare la somministrazione della terza dose a tutte le categorie individuate dalla Circolare Ministeriale, sia di convincere oltre 2,7 milioni di over 50 non ancora vaccinati, ad elevato rischio di ospedalizzazione e decesso”.