Covid, in Fvg continua la discesa della curva

"La situazione Covid in Fvg è in netto miglioramento, in particolare per quanto riguarda i contagi e i decessi. La pressione sulle strutture sanitarie si mantiene stabile, ma a un livello ben al di sotto delle soglie di guardia". E', in sintesi, l'analisi scientifica settimanale sull'andamento della pandemia del Data scientist della Sissa di Guido Sanguinetti.

"I dati di questa settimana, però, non riflettono ancora le riaperture dal 26 aprile. Rimane, quindi, ancora un'incertezza considerevole circa il consolidamento di questo miglioramento. Per questo, le prossime due settimane saranno cruciali per iniziare a capire cosa ci riserverà l'estate", spiega Sanguinetti, sentito dall'Ansa.

Secondo il ricercatore, "prosegue la discesa della curva pandemica in Fvg nella settimana appena conclusa (1-7 maggio), a un ritmo ancora più sostenuto rispetto ai sette giorni precedenti. Nella settimana trascorsa, si sono rilevati 771 nuovi casi (contro i 1.107 della settimana dal 24 al 30 aprile, con un calo del 30,3%). Sostanzialmente stabile il numero di persone testate per la prima volta a 12.790 (contro i 12.338 della settimana precedente); il rapporto casi positivi su casi testati cala fortemente al 6% (contro il 9,1% della settimana precedente)".

"Sostanzialmente stabile la situazione delle terapie intensive con 28 ricoverati contro i 30 del 30 aprile. In calo i ricoveri nei reparti ordinari con 175 degenti a fronte dei 239 di una settimana fa. In forte calo anche il dato delle vittime, con 32 decessi registrati nel periodo 1-7 maggio, contro i 55 registrati la settimana precedente", conclude lo scienziato.