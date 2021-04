Covid in Fvg, i numeri restano da zona gialla

Anche per la prossima settimana, il Friuli Venezia Giulia conferma numeri ampiamente da zona gialla. Lo dice la bozza del report settimanale della Cabina di regia. Il monitoraggio fotografa una leggera risalita dell’indice Rt che passa dallo 0,61 del 23 aprile all’attuale 0,71 (il 16 aprile era a 0,72), comunque ampiamente sotto 1.

In compenso si riduce ulteriormente l’incidenza: i casi ogni centomila abitanti scendono sotto 100, mentre una settimana fa si attestavano a 117. In significativo calo i casi riportati (-23%), ma scende anche il numero dei tamponi positivi (dall’8,1% al 7,1%).

Uno dei dati più significativi arriva dalle ospedalizzazioni: i posti letto in terapia intensiva passano dal 29 al 18%, mentre quelli negli altri reparti si riducono dal 27 al 21%, quindi ben al di sotto delle soglie critiche, rispettivamente fissate al 30% e al 40% dell’occupazione dei posti disponibili.

Come sempre, i numeri saranno rivisti domani dal Ministero della Salute per la conferma ufficiale della permanenza del Fvg in fascia gialla.