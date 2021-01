Covid: in Fvg il 96 per cento dei medici ha aderito alla vaccinazione

L'adesione dei medici alla vaccinazione anti Covid in Friuli Venezia Giulia è arrivata al 74 per cento, con una punta per quelli dipendenti del Sistema sanitario regionale che arriva al 96 per cento (nel 2019 per l'antinfluenzale era al 18 per cento). Inoltre, relativamente al programma d'immunizzazione, adottando il corretto parametro di valutazione del rapporto dosi su abitanti, la nostra regione si colloca tra le prime in Italia.

Come spiega il vice presidente del Fvg, Riccardo Riccardi, nel corso di un incontro telematico con i presidenti degli ordini dei medici, nel giro di una decina di giorni terminerà la prima fase delle immunizzazioni e si avvierà, previa fornitura delle dosi necessarie da parte della struttura commissariale, quella dedicata agli over 80 e agli operatori e agli ospiti delle strutture per disabili.

A tal riguardo da parte di Riccardi è stata comunicata la piena disponibilità della Regione a coprire le spese assicurative per i medici che volontariamente si offriranno a far parte delle

equipe che garantiranno la vaccinazione su larga scala.

In relazione all'attuale andamento della curva dei contagi in regione, il Riccardi ha sottolineato che i numeri delle nuove positività al virus e dei ricoveri indicano una situazione particolarmente delicata della pandemia.

Nel frattmepo, a Roma questa mattina sono arrivate le prime 47mila dosi di vaccino Moderna. Dopo le procedure di stoccaggio in una stanza adibita all'interno dell'istituto superiore di sanità, saranno distribuite alle Regioni, trasportate dai furgoni di Poste Italiane. Attesa per oggi, direttamente nei centri regionali, anche la prima parte della nuova fornitura del prodotto Pfizer BioNtech.

Buone notizie anche per l'anti-Covid Astra Zeneca: l'azienda, infatti, ha presentato il dossier completo all'Ema e, entro la fine del mese, dovrebbe arivare il via libera anche a questo vaccino, per il quale l'Europa ha prenotato un consistente numero di dosi e che consentirebbe un'importante accelerazione alla campagna d'immunizzazione.