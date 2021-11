Covid, in Fvg il contagio aumenta del 53%

Non si ferma l’aumento della circolazione del Covid in Fvg. L'analisi della Fondazione Gimbe indica un'ulteriore crescita del 53,6 per cento dei contagi rispetto alla settimana precedente, che già aveva registrato un più 70% di casi.

Nel periodo tra il 3 e il 9 novembre, gli attualmente positivi ogni centomila abitanti sono saliti a 292. L’incidenza è ormai ‘fuori controllo’ a Trieste, che si conferma di gran lunga la città con il maggior incremento dei contagi, pari a 479 ogni centomila abitanti. Seguono, a distanza, Bolzano con 260 e Gorizia, salita a 221 (erano a 121 ogni centomila abitanti sette giorni fa). Più distanziate, ma comunque in crescita, Udine a 121 (era a 67 nell’ultimo report) e Pordenone a 93 casi ogni centomila abitanti (era a 45).

"Numeri – commenta Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – che dovrebbero indurre gli amministratori locali a considerare restrizioni su base comunale o provinciale, per evitare che la diffusione del contagio trascini l’intera Regione in zona gialla".

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (10% rispetto al limite del 15%), mentre superano il livello d’allarme i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid (11% su un limite del 10%).

La quota di popolazione vaccinata è sempre inferiore alla media italiana: in Fvg la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 74,5% (era al 73,8% sette giorni fa) contro il 76,4% nazionale, a cui si aggiunge un ulteriore 2,9% solo con prima dose (media Italia 2,6%).

Notevolmente inferiore al dato nazionale il tasso di copertura con la terza dose ‘booster’: in regione è del 26,7%, contro una media italiana del 39,5%. Migliore performance, invece, per quanto riguarda la dose aggiuntiva, quella per gli immuno-compromessi, che è del 47,8% contro una media italiana del 43,1%.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 3-9 novembre, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (41.091 vs 29.841) e decessi (330 vs 257). Continuano a salire anche i casi attualmente positivi (100.205 vs 84.447), le persone in isolamento domiciliare (96.348 vs 81.070), i ricoveri con sintomi (3.436 vs 2.992) e le terapie intensive (421 vs 385).

“Per la terza settimana consecutiva – dichiara Nino Cartabellotta – si conferma a livello nazionale un incremento dei nuovi casi settimanali (+37,7%) come documenta anche la media mobile a sette giorni, più che raddoppiata in meno di un mese passando da 2.456 il 15 ottobre a 5.870 il 9 novembre”.

“Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si registra un ulteriore incremento dei posti letto occupati da pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente +14,8% in area medica e +9,4% in terapia intensiva”. In termini assoluti, il numero di pazienti Covid in area medica è passato da 2.371 del 16 ottobre a 3.436 del 9 novembre e quello nelle terapie intensive da 338 del 25 ottobre a 421 del 9 novembre.

A livello nazionale il tasso di occupazione rimane molto basso (6% in area medica e 5% in terapia intensiva), ma con notevoli differenze regionali.

VACCINI. Al 10 novembre, il 79% della popolazione (n. 46.784.051) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+127.761 rispetto alla settimana precedente) e il 76,4% (n. 45.243.732) ha completato il ciclo vaccinale (+379.124 rispetto alla settimana precedente). In lieve calo (-4,8%) nell’ultima settimana il numero totale di somministrazioni (n. 1.025.882).

Dopo aver sfiorato quota 440 mila nella settimana 11-17 ottobre, in tre settimane il numero dei nuovi vaccinati è crollato del 75,4%: dei 108.497 nuovi vaccinati nella settimana 1-7 novembre il 72,2% appartiene a fasce anagrafiche che includono persone in età lavorativa. Rispetto alle persone ancora da vaccinare preoccupano sia i quasi 2,7 milioni di Over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione, sia gli oltre 1,2 milioni nella fascia 12-19 che influiscono negativamente sulla sicurezza negli ambienti scolastici.

“Con l’aumento della circolazione virale che si riflette sulle ospedalizzazioni, il progressivo calo dell’efficacia vaccinale e l’esiguo aumento dei nuovi vaccinati – conclude Cartabellotta – l’accelerazione sul fronte delle terze dosi è una strategia fondamentale per contenere la quarta ondata. Da questo punto di vista iniziano a preoccupare sia le mancate consegne di vaccini da 4 settimane senza informazioni ufficiali sul piano delle forniture, sia alcune criticità che ostacolano il monitoraggio delle performance delle Regioni, che di fatto vanno in ordine sparso. Innanzitutto, la platea vaccinabile con la terza dose non è stata ancora ufficialmente estesa agli under 60 che hanno ricevuto il vaccino Johnson&Johnson. In secondo luogo la platea per la dose booster non viene costantemente aggiornata con il numero di persone che progressivamente raggiungono i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, con conseguente sovrastima delle performance regionali. Infine, non è disponibile alcun dettaglio delle categorie dei vaccinati con dose booster (operatori sanitari, ospiti RSA, over 60 e persone fragili), rendendo di fatto impossibile identificare eventuali criticità regionali”.