Covid, in Fvg il contagio cresce del 70 per cento

Continua l’aumento della circolazione del Covid in Fvg. L'analisi della Fondazione Gimbe indica una crescita del 70 per cento dei contagi rispetto alla settimana precedente, che già aveva registrato un più 68%.

Nel periodo 27 ottobre-2 novembre, infatti, nella nostra regione l’incidenza – ovvero i contagi ogni 100mila abitanti – sale a quota 187, trainata dal dato triestino e dal focolaio legato alle manifestazioni ‘no Green Pass’, che ha fatto crescere a 376 l’incidenza. A Gorizia i casi sono 121 ogni centomila abitanti, mentre si scende a 67 a Udine e a 45 a Pordenone.

Per la definizione dei colori, in base alle modifiche dei criteri per il calcolo della mappa del rischio, i parametri da tenere d’occhio sono quelli delle ospedalizzazioni. Si attesta al 10% il dato delle terapie intensive (facendo, quindi, scattare il primo campanello di allarme), mentre è al 6% (era al 4%) quello dei posti occupati negli altri reparti, ancora ampiamente sotto la soglia di rischio fissata al 15%.

Secondo il report Gimbe, in Fvg la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale aumenta ancora, sepuur di poco, al 73,8%(era al 73,1% sette giorni fa) a fronte di una media italiana al 75,7%, a cui va sommato un ulteriore 3,4% che ha ricevuto solo la prima dose. Procede lentamente anche la somministrazione delle terze dosi, che al momento ha raggiunto solo il 24,4% degli immuno-compromessi (dato nazionale al 31,5%), mentre si scende al 17,1% (media nazionale al 27,6%) per la dose ‘booster’ per anziani e personale sanitario.

IL DATO NAZIONALE. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 27 ottobre-2 novembre, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (29.841 vs 25.585) e una sostanziale stabilità dei decessi (257 vs 249). In aumento i casi attualmente positivi (84.447 vs 75.046), le persone in isolamento domiciliare (81.070 vs 72.101), i ricoveri con sintomi (2.992 vs 2.604) e le terapie intensive (385 vs 341).

“Nell’ultima settimana – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – si conferma a livello nazionale un incremento dei nuovi casi settimanali, seppure più contenuto rispetto alla precedente (+16,6%)”. L’aumento della circolazione virale è ben documentato dall’incremento registrato nelle ultime due settimane sia del rapporto positivi/persone testate (da 3,6% a 8,2%), sia del rapporto positivi/tamponi molecolari (da 2,4% a 4,3%).

“Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si registra un incremento dei posti letto occupati da pazienti Covid: rispetto alla settimana precedente +14,9% in area medica e +12,9% in terapia intensiva”.

In termini assoluti, il numero di pazienti Covid in area medica è passato da 2.371 del 16 ottobre a 2.992 del 2 novembre (+26%) e quello nelle terapie intensive da 338 del 25 ottobre a 385 del 2 novembre (+14%). A livello nazionale il tasso di occupazione rimane molto basso (5% in area medica e 4% in terapia intensiva).

VACCINI. Al 3 novembre il 78,7% della popolazione (n. 46.656.290) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+130.795 rispetto alla settimana precedente) e il 75,7% (n. 44.864.608) ha completato il ciclo vaccinale (+357.441). In calo del 5,1% nell’ultima settimana il numero di somministrazioni (n. 1.066.374), con una media mobile a 7 giorni di 134.604 dosi/die. Dopo aver sfiorato quota 440mila nella settimana 11-17 ottobre, il numero dei nuovi vaccinati nelle ultime due settimane è crollato prima a 239mila (-45,7%) e poi poco sopra 144mila (-39,6%). Dei 144.258 nuovi vaccinati nella settimana 25-31 ottobre il 76,2% appartengono a fasce anagrafiche che includono persone in età lavorativa. Rispetto alle persone ancora da vaccinare preoccupano in particolare gli oltre 2,7 milioni di Over 50 a elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione e gli oltre 1,3 milioni nella fascia 12-19 che riducono la sicurezza nelle scuole.

Le coperture vaccinali con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce di età: dal 97,1% degli Over 80 al 73,5% della fascia 12-19. In generale, rispetto alla settimana precedente, gli incrementi sono sempre più modesti: il numero di vaccinati con almeno una dose cresce dello 0,6% nella fascia anagrafica 12-19, dello 0,4% nelle fasce anagrafiche 20-29 e 30-39, dello 0,3% nella fascia 40-49, dello 0,2% nella fascia 50-59, mentre negli over 60 l’incremento non supera lo 0,1%.