Covid, in Fvg netto calo dei contagi: meno 29,4 per cento

Dopo due settimane di aumento, anche in Friuli Venezia Giulia negli ultimi sette giorni si è registrato un significativo calo dei contagi Covid. In base al monitoraggio della Fondazione Gimbe, dal 15 al 21 settembre è stata registrata una diminuzione del 29,4% dei casi e dell’incidenza, che passa da 118 a 104 positivi ogni centomila abitanti.

Guardando ai dati territoriali, nell’ex provincia di Trieste l’incidenza è passata da 143 a 91 casi ogni centomila abitanti; migliora anche l’Isontino, che passa da 75 a 25 casi; nel Friuli Occidentale l’incidenza cala da 46 a 33 casi ogni centomila abitanti, mentre il dato resta sostanzialmente stabile per Udine, con 44 casi ogni centomila abitanti.

Rimangono ancora ampiamente sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19, rispettivamente pari al 4 e al 7% (dato in leggero aumento rispetto al 5% di una settimana fa).

Secondo il report regionale Gimbe, in Fvg la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 67,6% (media Italia 69,8%) a cui va sommato un ulteriore 4,3% che ha ricevuto solo la prima dose (media nazionale al 5,2%). L’effetto Green Pass contribuisce a migliorare anche la copertura vaccinale della popolazione Over 50: gli ultracinquantenni non vaccinati sono calati dal 16,2 al 15,6% (media nazionale 10,5%), dato che ci colloca sempre al quarto posto in Italia tra le regioni con la più bassa copertura, alle spalle di Calabria, Bolzano e Sicilia (uno dei territori che ha registrato il miglioramento più significativo).

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 15-21 settembre, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (28.676 vs 33.712) e una sostanziale stabilità dei decessi (394 vs 389). In calo anche i casi attualmente positivi (109.513 vs 122.340), le persone in isolamento domiciliare (105.060 vs 117.621), i ricoveri con sintomi (3.937 vs 4.165) e le terapie intensive (516 vs 554).

“Continuano a diminuire i nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri che si attesta a 4.097”. Nella settimana 15-21 settembre, rispetto alla precedente, solo quattro Regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi, mentre in trecrescono i casi attualmente positivi.

“Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si conferma il calo dei posti letto occupati da pazienti Covid-19: rispetto alla settimana precedente scendono del 5,5% in area medica e del 6,9% in terapia intensiva”. A livello nazionale il tasso di occupazione rimane basso (7% in area medica e 6% in area critica), seppur con notevoli differenze regionali. “Continuano a diminuire anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva – spiega Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – con una media mobile a 7 giorni di 32 ingressi/die rispetto ai 36 della settimana precedente”.

VACCINI. Al 22 settembre il 75% della popolazione (44.450.943 persone) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+526.912 rispetto alla settimana precedente) e il 69,8% (41.345.448) ha completato il ciclo vaccinale (+1.049.468). “Nonostante la considerevole disponibilità di dosi – commenta Cartabellotta – il numero di nuovi vaccinati settimanali, dopo la timida risalita di fine agosto (831mila), nell’ultima settimana è crollato intorno a quota 487mila. Stante l’attuale e ingiustificata indisponibilità pubblica di dati sulle prenotazioni non è possibile sapere in che misura questi numeri saliranno nelle prossime settimane per effetto dell’estensione dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro”. Nel frattempo, le Regioni hanno dato il via alla terza dose nelle persone con immuno-compromissione clinicamente rilevante: dal 14 settembre sono state somministrate 12.612 dosi.

L’efficacia del vaccino da aprile a oggi si conferma molto elevata nel ridurre i decessi (95,7%) e le forme severe di malattia che necessitano di ricovero in area medica (93,1%) e in terapia intensiva (95,4%). Relativamente alle diagnosi di SARS-CoV-2, invece, l’efficacia si è ridotta dall’88,5% (periodo 4 aprile-11 luglio) al 76,9% (periodo 4 aprile-12 settembre), in misura inversamente proporzionale all’età. “Tra i più giovani – spiega Cartabellotta – si sta verosimilmente esaurendo l’effetto estate, dove l’incremento dei contatti sociali e la minore attenzione ai comportamenti individuali, fondamentali per prevenire il contagio anche nei vaccinati, avevano ridotto l’efficacia vaccinale”. Nelle persone vaccinate con ciclo completo, rispetto a quelle non vaccinate, si registra un netto calo dell’incidenza di diagnosi e soprattutto di malattia severa che porta ad ospedalizzazione, ricovero in terapia intensiva o decesso: nelle varie fasce di età, le diagnosi di SARS-CoV-2 si riducono infatti del 78,5-82,6%, i ricoveri ordinari dell’87,2-95,8%, quelli in terapia intensiva del 92,2-98,1% e i decessi del 80,3-95,6%.

SCUOLA. “Si parla tanto di scuola – spiega Cartabellotta – ma lo si fa in modo generico, senza considerare che i vari interventi per minimizzare la circolazione del virus non possono essere applicati indiscriminatamente in tutte le tipologie di scuole, ciascuna delle quali richiederebbe un piano di prevenzione su misura, considerando soprattutto la maggiore contagiosità della variante delta tra bambini e adolescenti. In particolare non disponiamo di vaccini autorizzati sotto i 12 anni, l’obbligo di mascherine vige solo a partire dalla scuola primaria e il distanziamento non è realisticamente applicabile nei nidi e nella scuola dell’infanzia”.

“A fronte delle evidenze scientifiche – conclude il Presidente – il mondo reale della scuola si ritrova all’inizio del nuovo anno scolastico senza una strategia di screening sistematico di personale e studenti, con regole sul distanziamento derogabili in presenza di limiti logistici e senza interventi sistematici su aerazione e ventilazione delle aule, né sulla gestione dei trasporti. E la vaccinazione di personale e studenti, seppur indispensabile, non è sufficiente per arginare la diffusione del virus e scongiurare la dad, in particolare nelle scuole primarie”.