Covid, in Fvg numeri ancora in calo, ma sale l'incidenza a Trieste

In Fvg continua la flessione dei nuovi casi Covid, con un calo del 7,8% rispetto alla settimana precedente e un’incidenza di 1.415 ogni centomila abitanti, ma le ultime giornate indicano un’inversione della curva, già visibile a livello nazionale, come conferma l’analisi della Fondazione Gimbe.

“Il recente incremento dei nuovi casi a livello nazionale – spiega Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – consegue all’interazione di vari fattori: rilassamento della popolazione, diffusione della più contagiosa variante Omicron BA.2, persistenza di basse temperature che costringono ad attività al chiuso, verosimile calo della protezione vaccinale nei confronti dell’infezione dopo qualche mese dalla dose booster”.

“In ogni caso, al di là delle motivazioni, i dati dimostrano che la circolazione del virus è ancora molto elevata: quasi 40 mila nuovi casi al giorno, oltre un milione di positivi e un tasso di positività dei tamponi all’11,4%. Serviranno 7-10 giorni per capire se la risalita della curva coincide con l’inizio di una nuova ondata, con successivo impatto sugli ospedali, o si tratta di un semplice rimbalzo. Nel frattempo, indipendentemente dalla scadenza dello stato di emergenza, è pura follia pensare di abbandonare l’utilizzo delle mascherine al chiuso”.

Tornando ai numeri locali, il dato che colpisce di più è quello di Trieste, dove l’incidenza è cresciuta dell’11,3% in sette giorni, portando a 457 i casi ogni centomila abitanti. In controtendenza, invece, le altre ex province, tutte in flessione, con Gorizia a 298 (erano 329 la settimana scorsa), seguita da Udine a 281 (erano 316) e Pordenone a 275 (erano 338).

Sul fronte dell’occupazione dei posti letto Covid, invece, è netto il calo, con numeri da zona bianca. Le terapie intensive sono occupate al 5,1% (eravamo all’8,6% sette giorni fa) da pazienti positivi, mentre i ricoverati in altri reparti scendono al 12,6% (eravamo al 15,5%). A livello nazionale, il tasso di occupazione è del 6,2% in terapia intensiva e al 13,5% in area medica.

In merito alle vaccinazioni, la copertura totale della popolazione si attesta all’81,2%, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale dell’83,6%. Per le terze dosi, questa settimana la percentuale di copertura della popolazione Fvg è all’81,9%, a fronte del dato italiano all’82,8%.

Gimbe questa settimana pubblica anche il report relativo alle quarte dosi che – lo ricordiamo – sono previste solo per i pazienti immuno-compromessi. In questo caso i numeri Fvg, con l’1,1% di somministrazioni, sono inferiori al dato italiano al 2,4%.

Migliora, ma resta sotto media, il dato nella fascia 5-11 anni: nella nostra regione il 21,6% dei bimbi ha completato il ciclo, mentre il 3,6% ha ricevuto la prima dose. Numeri che ci collocano sempre al quartultimo posto (davanti a Bolzano, Marche e Valle d’Aosta), a fronte di una media nazionale al 32,3% con ciclo completo e al 4,8% con prima dose.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 2-8 marzo, rispetto alla precedente, un lieve aumento di nuovi casi (279.555 vs 275.376) e una diminuzione dei decessi (1.201 vs 1.488). In calo anche i casi attualmente positivi (1.011.521 vs 1.073.230), le persone in isolamento domiciliare (1.002.153 vs 1.062.066), i ricoveri con sintomi (8.776 vs 10.456) e le terapie intensive (592 vs 708).

“Dopo cinque settimane – spiega Cartabellotta – si arresta la discesa dei nuovi casi settimanali, nonostante un calo del numero dei tamponi dell’8,8% rispetto alla precedente”.

“Sul fronte degli ospedali – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – i posti letto occupati da pazienti Covid diminuiscono ulteriormente sia in area medica (-16,1%) sia in terapia intensiva (-16,4%)”.

VACCINI. Nella settimana 2-8 marzo si registra un ulteriore calo dei nuovi vaccinati: 29.474 rispetto ai 39.036 della settimana precedente (-24,5%). Di questi il 17,9% è rappresentato dalla fascia 5-11: 5.290, un numero dimezzato rispetto alla settimana precedente (-50,1%). Nonostante l’obbligo vaccinale e di Green Pass rafforzato sui luoghi di lavoro, tra gli Over 50 il numero di nuovi vaccinati scende ancora, attestandosi a quota 9.682 (-11,5% rispetto alla settimana precedente).

Dal 28 febbraio sono state somministrate 11.595 dosi vaccino Novavax, di cui il 59,2% in persone Over 50, la maggior parte delle quali in età lavorativa. “La speranza – commenta Cartabellotta – che questo vaccino, basato su una tecnologia più tradizionale rispetto agli innovativi vaccini a mRNA, potesse convincere gli indecisi è stata disattesa. Purtroppo, sul fronte dei nuovi vaccinati nessun boom”.