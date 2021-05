Covid, in Fvg numeri da zona bianca

La lotta alla pandemia in Friuli Venezia Giulia prosegue nella giusta direzione. In attesa della bozza del report settimanale della cabina di regia, l'analisi della Fondazione Gimbe pone la nostra regione a livello più basso nella ‘classifica’ del contagio. Numeri che, come confermato anche dal governatore Massimiliano Fedriga, ospite su Rai RadioUno a Un giorno da pecora, sono da zona bianca.

Naturalmente, per un passaggio alla fascia di rischio inferiore, bisognerà consolidare il trend (servono almeno due settimane consecutive con i dati sotto soglia), ma i numeri indicano che la regione ha intrapreso la strada giusta. "Sulla base di quanto leggo - ha spiegato Fedriga - ma non sono arrivate ancora le bozze del monitoraggio settimanale, ci sono tre regioni, tra cui il Fvg, che hanno un'incidenza inferiore ai 50 casi per 100 mila abitanti. Queste sarebbero bianche. Ma dai parametri attuali, una regione deve avere numeri da 'bianco' per due settimane consecutive per il passaggio nella nuova area".

Un altro tassello fondamentale nella battaglia al virus è quello della campagna vaccinale. L’adesione per la fascia 50-59 anni è stata fin qui buona. E Fedriga ha dato un’importante anticipazione: “Da lunedì 17 maggio dovrebbero aprire le prenotazioni per gli Over 40, come da indicazioni del commissario Figliuolo. Io lo farò immediatamente”.

Nel frattempo, c’è stata una ‘fumata bianca’ nella riunione Stato-Regioni sulla revisione dei parametri per la classificazione del rischio. La proposta della Conferenza delle Regioni, ovvero valutare incidenza e sovraccarico delle strutture ospedaliere (a fronte di un numero minimo di tamponi), ha trovato il consenso anche del ministro della Salute Roberto Speranza.

“L'obiettivo – ha spiegato Fedriga - è quello di avere parametri chiari, fortemente semplificati e in grado di generare automatismi per quel che riguarda gli scenari che coinvolgono le attività sociali ed economiche. A seguito della situazione pandemica contingente nel Paese è prioritario - prosegue - superare l'attuale incidenza dell'Rt come parametro guida per determinare lo scenario nei diversi territori, a vantaggio del tasso di incidenza e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica”.

"Il nostro auspicio è che si arrivi, entro questa settimana, a una proposta condivisa Governo-Regioni che vada in questa direzione. Un'intesa che andrà comunque considerata come una proposta transitoria che tenga conto degli attuali meccanismi, ma che vada collocata - conclude Fedriga - nell'ottica di superare definitivamente il sistema delle zone se le condizioni di diffusione del virus lo permetteranno".

Non si è invece parlato del coprifuoco: in questo momento il Presidente del Consiglio Mario Draghi sta prendendo tempo, in attesa di avere i dati del contagio di venerdì. Il premier starebbe optando per estenderlo alle 23 a partire dal 18 maggio. Su questo Fedriga ha confermato che una proposta era già stata avanzata e le 23 erano state scelte come punto di equilibrio in cambio di una concessione sulla possibilità di mangiare al ristorante anche al chiuso.