Covid, in Fvg nuovi casi in aumento del 28,8 per cento

Anche in Fvg, dopo settimane di flessione, torna a salire la curva Covid. L’analisi settimanale della Fondazione Gimbe indica per la nostra regione un aumento dei nuovi casi del 28,8%, con 1.523 positivi ogni centomila abitanti (erano 1.415 sette giorni fa).

Guardando alle ex province, si registra una crescita generale, pur con situazioni molto diversificate. Il dato più alto è ancora quello di Triste, che segna un aumento del 23,3% passando da 457 casi ogni centomila abitanti agli attuali 563. Segue, distanziata, Pordenone che, con 390 casi (erano 275 sette giorni fa), fa registrare la crescita più marcata, pari al 41,7%; chiudono Udine a 357 (erano 281) e Gorizia a 356 casi ogni centomila abitanti (erano 298).

Le buone notizie arrivano ancora dai ricoveri, che continuano la curva in calo: l’occupazione dei posti letto Covid si attesta al 5,1% in terapia intensiva (dato stabile) e al 10,8% negli altri reparti (erano al 12,6% sette giorni fa), ancora ampiamente da zona bianca. A livello nazionale, il tasso di occupazione è del 5,3% in terapia intensiva e al 13% in area medica.

In merito alle vaccinazioni, i numeri registrano una fase di ‘stallo’: la copertura totale della popolazione Fvg si attesta all’81,3%, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale dell’83,8%. Per le terze dosi, questa settimana la percentuale di copertura in regione è all’82,6%, a fronte del dato italiano all’83,5%.

Gimbe anche questa settimana pubblica il report relativo alle quarte dosi che – lo ricordiamo – sono previste solo per i pazienti immuno-compromessi. In questo caso il dato Fvg è al 2,1% (un punto percentuale in più rispetto alla scorsa settimana), a fronte di un dato italiano al 4,5%.

Migliora, ma resta sotto media, il dato nella fascia 5-11 anni: nella nostra regione il 22,5% dei bimbi ha completato il ciclo, mentre il 2,8% ha ricevuto la prima dose. Numeri che ci collocano sempre al quartultimo posto (davanti a Bolzano, Marche e Valle d’Aosta), a fronte di una media nazionale al 33% con ciclo completo e al 4,2% con prima dose.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 9-15 marzo, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (379.792 vs 279.555) e una diminuzione dei decessi (976 vs 1.201). In aumento anche i casi attualmente positivi (1.036.124 vs 1.011.521) e le persone in isolamento domiciliare (1.027.149 vs 1.002.153), mentre sono in calo i ricoveri con sintomi (8.473 vs 8.776) e le terapie intensive (502 vs 592).

“Dopo cinque settimane di calo e l’arresto della discesa la scorsa settimana – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – s’inverte nettamente la curva dei nuovi casi settimanali, che si attestano intorno a quota 379 mila, con un incremento del 35,9% e una media mobile a 7 giorni che sale da circa 40 mila casi dell’8 marzo a oltre 54 mila il 15 marzo (+30,3). Un’ inversione di tendenza che riconosce diverse cause: dal rilassamento della popolazione alla diffusione della più contagiosa variante Omicron BA.2, dal calo della protezione vaccinale nei confronti dell’infezione alla persistenza di basse temperature che costringono ad attività al chiuso”.

Dopo sette settimane di calo, si registra un lieve aumento del numero dei tamponi totali (+8,4%). “Sul fronte degli ospedali – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si rileva un’ulteriore riduzione dei posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva (-15,2%), mentre l’incremento del numero di nuovi casi frena la discesa di quelli in area medica (-3,5%)”.

VACCINI. Al 16 marzo, l’85,6% della popolazione (50.685.426) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+27.399 rispetto alla settimana precedente) e l’83,8% (49.628.430) ha completato il ciclo vaccinale (+93.489 rispetto alla settimana precedente). Ancora in calo nell’ultima settimana il numero di somministrazioni (441.837): si riducono del 6,6% le terze dosi (320.925) e del 22,3% i nuovi vaccinati (23.783).

Le coperture con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce d’età (dal 99,4% degli Over 80 al 37,2% della fascia 5-11), così come sul fronte dei richiami, che negli Over 80 hanno raggiunto l’88,6%, nella fascia 70-79 l’87,4% e in quella 60-69 anni l’84,1%. “Tutti i dati dimostrano – precisa Cartabellotta – che la campagna vaccinale è ormai in una fase di stallo, nonostante quasi 4,6 milioni di persone vaccinabili con prima dose e 2,9 con booster”.

Abolizione green pass e obbligo di mascherine al chiuso. La trasmissione del SARS-CoV-2 avviene principalmente per via aerea, in particolare attraverso aerosol. Il rischio di contagio aumenta in relazione al contesto, caratterizzato da diversi parametri: tipologia di attività eseguita da un gruppo di persone (es. stare in silenzio, parlare, gridare/cantare), affollamento del luogo, durata del contatto superiore o inferiore a 15 minuti, luogo all’aperto o ambiente chiuso adeguatamente ventilato o meno, utilizzo della mascherina. Ovvero dunque contesti a rischio di contagio basso, intermedio ed elevato: questi ultimi si identificano con le attività effettuate in luoghi chiusi, affollati, con scarsa aerazione, dove è indispensabile indossare la mascherina che, secondo una revisione sistematica pubblicata sul BMJ, ha un’efficacia del 50% nel prevenire l’infezione da SARS-CoV-2.

Inoltre, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, l’efficacia dei vaccini anti Covid-19 sulla prevenzione del contagio varia dal 36,6% al 77,9% in relazione alle classi di età ed alla somministrazione del booster. Ovvero, se da un lato i vaccini riducono la circolazione virale, dall’altro una persona vaccinata rischia comunque di infettarsi (e di infettare gli altri), rendendo necessario l’utilizzo della mascherina, in particolare al chiuso.

“Nel nostro Paese – conclude Cartabellotta – la circolazione virale è ancora molto elevata e la curva dei contagi ha ripreso a salire: tuttavia, a fronte dell’imminente fine dello stato di emergenza, il Governo si riunirà a breve per decidere se e quali misure abolire a partire dal 1° aprile. Auspichiamo che in quella sede le decisioni vengano informate dalle evidenze scientifiche e dalla situazione epidemiologica e non dallo spirito di emulazione di altri paesi più “temerari”, dove peraltro hanno ripreso a crescere non solo i contagi, ma anche le ospedalizzazioni".

"In particolare, per ciò che riguarda il Green Pass, l’obbligo può decadere immediatamente dove il rischio di contagio è basso (all’aperto, in luoghi al chiuso poco affollati, ben ventilati e con breve permanenza), mentre dovrà essere mantenuto nei locali chiusi a rischio elevato; nelle situazioni a rischio intermedio può essere valutata l’abolizione del green pass rafforzato. L’obbligo di mascherina, al momento, deve invece essere mantenuto in tutti i luoghi al chiuso, tenendo conto sia della estrema contagiosità della variante omicron - in particolare della BA.2 - sia delle incognite relative all’entità della risalita della curva dei contagi e al suo potenziale impatto sugli ospedali”.