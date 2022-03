Covid, in Fvg nuovi casi in aumento del 39,2 per cento

L’inversione della curva, con un nuovo aumento di casi Covid, si conferma anche nella settimana appena trascorsa. In base all’analisi della Fondazione Gimbe, infatti, in Fvg dal 16-22 marzo si sono registrati 1.763 positivi ogni centomila abitanti (erano 1.523 sette giorni fa), con una crescita del 39,2%.

Anche guardando alle ex province, si registra un generale aumento, ma con situazioni molto diversificate. Il dato più alto è ancora quello di Trieste, con 700 casi ogni centomila abitanti, che segna, però, una crescita più contenuta, pari al 24,2%. Segue Udine, che con 544 casi fa registrare l’aumento più consistente, pari al 52,7% (una settimana fa i positivi erano 357), superando Pordenone, che si ferma a 538 casi (erano 390), con una crescita del 38%. Chiude la classifica Gorizia, che passa da 356 a 461 casi ogni centomila abitanti, con un aumento del 29,6%.

Le buone notizie arrivano ancora dai ricoveri che, in controtendenza rispetto ai positivi, sono in diminuzione. L’occupazione dei posti letto Covid si attesta al 2,3% in terapia intensiva (era al 5,1% una settimana fa) e al 10,5% negli altri reparti (erano al 10,8% sette giorni fa). A livello nazionale, il tasso di occupazione è del 4,8% in terapia intensiva, in calo, e al 13,8% in area medica, in leggero aumento.

In merito alle vaccinazioni, i numeri confermano la fase di ‘stallo’: la copertura totale della popolazione Fvg si attesta all’81,5%, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale dell’83,9%. Per le terze dosi, questa settimana la percentuale di copertura in regione è all’83,1%, a fronte del dato italiano all’84%.

Cresce di uno 0,4%, ma resta sotto media, il dato nella fascia 5-11 anni: nella nostra regione il 22,9% dei bimbi ha completato il ciclo, mentre il 2,6% ha ricevuto la prima dose. Numeri che ci collocano sempre al quartultimo posto (davanti a Bolzano, Marche e Valle d’Aosta), a fronte di una media nazionale al 33,4% con ciclo completo e al 4% con prima dose.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 16-22 marzo, rispetto alla precedente, un ulteriore aumento di nuovi casi (502.773 vs 379.792) e una lieve diminuzione dei decessi (924 vs 976). In aumento anche i casi attualmente positivi (1.200.607 vs 1.036.124), le persone in isolamento domiciliare (1.191.183 vs 1.027.149), i ricoveri con sintomi (8.969 vs 8.473); in calo le terapie intensive (455 vs 502).

“I dati - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – indicano che siamo in una fase di netta ripresa della circolazione virale, seppur eterogenea nelle varie aree del Paese: oltre 1,2 milioni di mila persone attualmente positive, una media di quasi 72 mila nuovi casi al giorno e un tasso di positività che ha raggiunto il 15,2%”.

“L’aumento dei contagi si riflette sull’incremento dei ricoveri in area medica e frena la discesa di terapie intensive e decessi. Per evitare che il rialzo dei casi dia il via a una quinta ondata, il cui impatto sui servizi ospedalieri potrebbe compromettere la road map prevista dal decreto riaperture, è indispensabile imprimere una nuova spinta alla campagna vaccinale in stallo ormai da tempo: aumentare coperture vaccinali e terze dosi, in particolare negli Over 50, e accelerare con le quarte dosi negli immunodepressi. E, ovviamente, prestare la massima attenzione ai comportamenti individuali, in particolare continuando a utilizzare le mascherine al chiuso”.

VACCINI. Nella settimana 16-22 marzo si registra un ulteriore calo dei nuovi vaccinati: 18.296 rispetto ai 23.895 della settimana precedente (-23,4%). Di questi il 21,4% è rappresentato dalla fascia 5-11: 3.907, con un calo del 16,6% rispetto alla settimana precedente. Nonostante l’obbligo vaccinale e di Green Pass rafforzato sui luoghi di lavoro, tra gli Over 50 il numero di nuovi vaccinati scende ancora, attestandosi a quota 4.031 (-37,9% rispetto alla settimana precedente).

Al 23 marzo sono ancora 6,96 milioni le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui 2,45 milioni temporaneamente protette in quanto guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni. Di conseguenza, le persone attualmente vaccinabili sono circa 4,51 milioni, un dato che non tiene conto delle esenzioni di cui non si conosce il numero esatto.