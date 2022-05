Covid, in Fvg nuovi casi in aumento del 5 per cento

Resta sostanzialmente stabile la situazione Covid in Fvg, come emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe. Rispetto alla scorsa settimana, infatti, si registra un aumento del 5% dei nuovi casi Covid, mentre i positivi ogni centomila abitanti sono 2.009, in leggera crescita rispetto ai 1.975 di sette giorni fa.

Nella settimana 27 aprile-3 maggio, cambia la classifica delle ex province che al momento vede al primo posto Gorizia con 581 casi ogni centomila abitanti e un aumento del 33,7%; segue Udine con 573 (erano 530 sette giorni fa), che scalza Trieste a 541 casi (unica in flessione con un -12%); 'fanalino di coda' rimane Pordenone con 478, in leggero aumento (i casi erano 461).

Restano bassi i numeri dei ricoveri: l’occupazione dei posti letto Covid scende all’1,7% in terapia intensiva (era al 3,4%) e sale leggermente al 13,1% negli altri reparti (era al 12,6%). A livello nazionale, il tasso di occupazione è del 3,9% in terapia intensiva e al 15% in area medica.

In merito alle vaccinazioni, i numeri continuano a certificare la fase di ‘stallo’. Gimbe, anche questa settimana, fotografa la popolazione non vaccinata dai cinque anni in su: nella classifica, il Fvg si colloca sempre al settimo posto (alle spalle di Bolzano, Valle d’Aosta, Marche, Sicilia, Abruzzo e Calabria) con un 6,5% della popolazione senza copertura vaccinale (la media nazionale è al 7,1%) e un 7,2% che è guarito da meno 180 giorni (a fronte di una media italiana al 4,8%).

Anche per le terze dosi, Gimbe ‘inverte’ la classifica: in questo caso, scopriamo che in Fvg il 7,8% della popolazione attualmente vaccinabile ha scelto di non sottoporsi al richiamo (media italiana al 5,6%), numero a cui si aggiunge un 9,1% di cittadini guariti da meno di 120 giorni (media italiana all’11,8%).

Guardando alla fascia 5-11 anni, infine, nella nostra regione il 24,3% dei bimbi ha completato il ciclo, mentre il 2,2% ha ricevuto la prima dose. Numeri che ci collocano stabilmente al quartultimo posto (davanti a Bolzano, Marche e Valle d’Aosta), a fronte di una media nazionale al 34,4% con ciclo completo e al 3,5% con prima dose.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 27 aprile-3 maggio, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (394.945 vs 433.321) e dei decessi (962 vs 1.034). In calo anche i casi attualmente positivi (1.199.960 vs 1.234.976), le persone in isolamento domiciliare (1.189.899 vs 1.224.239), i ricoveri con sintomi (9.695 vs 10.328) e le terapie intensive (366 vs 409).

“Dopo il rimbalzo della scorsa settimana – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – tornano a scendere i nuovi casi settimanali (-8,9%), che si attestano a quota 395 mila con una media mobile a 7 giorni di 56 mila casi giornalieri, a fronte di un numero stabile di tamponi totali”.

Rimane sostanzialmente stabile il numero dei tamponi totali (+0,7%): da 2.563.195 della settimana 20-26 aprile a 2.581.456 della settimana 27 aprile-3 maggio. In particolare i tamponi rapidi sono diminuiti dello 0,4% (-8.034), mentre quelli molecolari sono aumentati del 5,5% (+26.295).

“Sul fronte degli ospedali – afferma Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid scende ancora in terapia intensiva (-10,5%) e, dopo la battuta di arresto della scorsa settimana, anche in area medica (-6,1%)”. Si registra un lieve calo sul fronte dei decessi: 962 negli ultimi 7 giorni (di cui 98 riferiti a periodi precedenti), con una media di 137 al giorno rispetto ai 148 della settimana precedente.

VACCINI. Nella settimana 27 aprile-3 maggio si riduce ancora il numero di nuovi vaccinati: 5.982 rispetto ai 6.408 della settimana precedente (-6,6%). Di questi il 34,3% è rappresentato dalla fascia 5-11 anni: 2.054, con un incremento del 10,5% rispetto alla settimana precedente. Torna a scendere tra gli Over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 1.659 (-16,4% rispetto alla settimana precedente).

“Tutti gli indicatori – conclude Cartabellotta – sono sostanzialmente in una fase di plateau con lieve tendenza discendente. Tuttavia, indipendentemente dallo spartiacque normativo dell'1 maggio, la circolazione del virus rimane molto elevata, oltre che ampiamente sottostimata: più di 56 mila nuovi casi in media al giorno, tasso di positività dei tamponi antigenici al 16% e quasi 1,2 milioni di positivi. Ecco perché, indipendentemente da obblighi e raccomandazioni, mantenere la mascherina nei locali al chiuso, specialmente se affollati e/o poco aerati, rimane una strategia indispensabile per ridurre la circolazione virale e proteggersi dal contagio”.