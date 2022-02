Covid, in Fvg nuovi casi in calo del 15,7 per cento

Anche la Fondazione Gimbe certifica un’inversione della curva dei contagi Covid. Nella settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio, in Fvg i nuovi casi sono calati del 15,7 per cento rispetto alla precedente. Resta, però, alta l’incidenza, con 5.258 casi attualmente positivi ogni centomila abitanti.

Guardando alle ex province, nel Friuli Occidentale si conferma la situazione più complessa, con 2.402 casi ogni centomila abitanti (in calo rispetto ai 2.918 della settimana precedente), numero che colloca Pordenone al quarto posto nella non invidiabile classifica dei territori con la maggiore incidenza alle spalle di Bolzano (2.644), Forlì-Cesena (2.524) e Vicenza (2.443).

Nella top ten nazionale, al nono posto, entra anche Gorizia, con 2.216 casi (anche in questo caso in flessione rispetto ai 2.303 di sette giorni fa).

Trieste, con 2.051 contagi ogni centomila abitanti è 16esima in Italia (anche in questo caso la flessione è comunque consistente, visto che nell’ultimo report i casi erano 2.363). Chiude la classifica Udine, con 1.989 casi (erano 2.436 sette giorni fa), decisamente più lontana dalle posizioni di vertice a livello nazionale.

L’occupazione dei posti letto Covid – parametro in base al quale, con le attuali norme, si decide il colore della Regione ed è stato sancito il passaggio in arancione da lunedì 24 gennaio – resta entro i limiti per scongiurare una virata verso la zona rossa la prossima settimana. Le terapie intensive sono occupate al 23,4% da pazienti positivi (dato in leggera flessione; la soglia per il rosso è al 30%), mentre i ricoverati Covid in altri reparti salgono al 39% (qui il campanello d’allarme scatta al 40%). A livello nazionale, il tasso di occupazione è del 16% in terapia intensiva e al 30,4% in area medica, entrambi in calo.

Sul fronte delle vaccinazioni, il tasso di copertura della popolazione si attesta all’80,2%, molto vicino alla media nazionale all’80,9%. Migliora la percentuale di terze dosi somministrate, che vede il Fvg mettersi alle spalle ben sei regioni con il 78,5%, a fronte di una media nazionale del 79,6%.

Faticano ancora a decollare, invece, le vaccinazioni per la fascia 5-11 anni: il 9,3% dei bimbi ha completato il ciclo, mentre l’11,4% ha ricevuto la prima dose. Un dato che ci pone al terzultimo posto nazionale, davanti solo a Bolzano e Marche, a fronte di una media italiana del 14.5% di bambini che hanno ricevuto entrambe le somministrazioni e un 18,2% che ha fatto la prima dose.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 26 gennaio-1 febbraio, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (900.027 vs 1.197.970) e una sostanziale stabilità dei decessi (2.581 vs 2.519). In calo anche i casi attualmente positivi (2.476.514 vs 2.689.262), le persone in isolamento domiciliare (2.455.092 vs 2.667.534) e le terapie intensive (1.549 vs 1.691) sostanzialmente stabili i ricoveri con sintomi (19.873 vs 20.037).

“Dopo tre settimane di sostanziale stabilità intorno a quota 1,2 milioni – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – i nuovi casi settimanali registrano una netta flessione: circa 900 mila con una riduzione del 24,9% rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che scende da 166.310 casi del 26 gennaio a 128.575 il 1 febbraio (-22,7%)”.

Si registra un calo del numero dei tamponi totali (-8,1%) e scende la media mobile a sette giorni del tasso di positività di tamponi molecolari (dal 22,9% al 19,7%) e antigenici rapidi (dal 14,0% all’11,6%). “Questi numeri – spiega il Presidente – dimostrano che la diminuzione dei casi consegue in parte alla riduzione del numero dei tamponi e in parte ad una minor circolazione del virus che, tuttavia, rimane ancora molto elevata”.

“Resta ancora alta la pressione sugli ospedali – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – sebbene, rispetto alla scorsa settimana, nei posti letto occupati da pazienti Covid si registri una sostanziale stabilità dei ricoveri in area medica (-0,8%) e una flessione di quelli in terapia intensiva (-8,4%)”. Guardando alle ultime due settimane, infatti, il numero di pazienti Covid ricoverati in area medica sembra essersi stabilizzato (da 19.228 del 17 gennaio a 19.873 del 1 febbraio), mentre per le terapie intensive dopo un’iniziale stabilizzazione la discesa è già evidente (da 1.717 del 17 gennaio a 1.549 del 1 febbraio). Restano sostanzialmente stabili i decessi: 2.581 negli ultimi 7 giorni (di cui 187 riferiti a periodi precedenti), con una media di 369 al giorno rispetto ai 360 della settimana precedente.

VACCINI. Al 2 febbraio l’84,8% della popolazione (n. 50.240.272) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+352.644 rispetto alla settimana precedente) e l’80,9% (n. 47.948.580) ha completato il ciclo vaccinale (+493.110 rispetto alla settimana precedente). Nella settimana 26 gennaio-1 febbraio si registra un ulteriore calo dei nuovi vaccinati: 277.862 rispetto ai 356.882 della settimana precedente (-22,1%) (figura 13). Di questi il 43,2% è rappresentato dalla fascia 5-11: quasi 120 mila, in netta flessione rispetto alla settimana precedente (-23,4%); nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale, il numero di nuovi vaccinati Over 50 scende a 81.382 (-16,9% rispetto alla settimana precedente). All’1 febbraio sono ancora 7,4 milioni le persone senza nemmeno una dose di vaccino, tra cui 2,46 milioni della fascia 5-11 anni e 693 mila della fascia 12-19 che influenzano la sicurezza delle scuole, oltre a 1,89 milioni di Over 50 ad elevato rischio di malattia grave che alimentano i ricoveri in area medica e in terapia intensiva).

Scadenza Green Pass. Per chi ha effettuato la terza dose sarebbe ottimale allineare la durata del Green Pass a quella dell’efficacia vaccinale sulla variante Omicron, ormai prevalente. Tuttavia, se nei confronti dell’infezione l’efficacia dopo la dose di richiamo si riduce del circa 50% rispetto a Delta e declina a breve termine, sulle forme severe di malattia rimane elevata (intorno al 90%). Peraltro, secondo due studi condotti nel Regno Unito e negli Usa, la protezione verso la malattia grave permane oltre i tre mesi dall’effettuazione del booster, ma non esistono dati a lungo termine.

“In altre parole – spiega il Presidente – è impossibile allineare la durata dell’estensione del Green Pass all’efficacia della terza dose, perché quella sul contagio ha una durata troppo breve e quella sulla malattia grave a lungo termine non è nota. D’altro canto, come già ribadito dall’Ema, a oggi non ci sono evidenze scientifiche per supportare la somministrazione di una quarta dose nella popolazione generale - che andrebbe a definire la nuova scadenza del certificato verde - ma non si può nemmeno escludere che possa essere necessaria in futuro. Ecco perché l’utilità della certificazione verde va oggi rivalutato secondo una prospettiva differente”.

Il Green Pass, infatti, oggi è poco efficace nell’arginare la diffusione del virus: la vaccinazione riduce il rischio di contagiarsi e di contagiare, ma l’efficacia declina dopo circa 90 giorni e con la variante Omicron è circa la metà della Delta. Tuttavia, il certificato rilasciato dopo la terza dose di vaccino è fondamentale per tutelare la salute individuale e, indirettamente, anche quella collettiva. Infatti, la protezione nei confronti della malattia severa declina molto meno rispetto al contagio e, soprattutto, torna a livelli molto elevati dopo il booster anche con la variante Omicron. Pertanto, sul piano della regolamentazione, la disciplina del Green Pass da vaccinazione dovrà essere valutata in relazione all'obiettivo di ridurre il sovraccarico ospedaliero e limitare il rinvio di prestazioni per patologie non Covid.

“Secondo le attuali evidenze scientifiche – conclude Cartabellotta – non è possibile definire una scadenza per il super green pass condizionata dall’efficacia del booster e nemmeno escludere la necessità di una quarta dose. Ma, in quanto strumento che limita le libertà personali, la certificazione verde non può avere durata illimitata. Ovvero, qualunque decisione politica dovrà essere rivalutata nel tempo in base all’emergere di nuove evidenze, ma bisogna comunque fissare una precisa scadenza”.