Covid, in Fvg nuovi casi in leggera flessione

Dopo un periodo di crescita, si stabilizza la curva Covid in Fvg. La fotografia emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe che indica una riduzione dell’1,4% rispetto alla settimana scorsa. I positivi ogni centomila abitanti, invece, sono 2.001 (erano 1.909 sette giorni fa).

Anche nella settimana 30 marzo-5 aprile, guardando alle ex province, il dato più alto si registra a Trieste con 668 casi ogni centomila abitanti, in calo del 3,5% rispetto a sette giorni fa. Seguono a poca distanza Udine, con 624 (in aumento del 2,2% rispetto ai 610 della scorsa settimana), e Gorizia che, con 615 casi registra ancora l’aumento più significativo, pari al 5,5%. Chiude la ‘classifica’ Pordenone con 479 casi ogni centomila abitanti, in calo dell’8,3% rispetto alla scorsa settimana.

Restano bassi i numeri dei ricoveri: l’occupazione dei posti letto Covid si attesta al 2,9% in terapia intensiva (era al 4% una settimana fa) e all’11,2% negli altri reparti (in leggero aumento rispetto al 10,3%). A livello nazionale, il tasso di occupazione è del 5% in terapia intensiva e al 15,8% in area medica, in leggero aumento.

In merito alle vaccinazioni, i numeri certificano sempre più la fase di ‘stallo’: la copertura totale della popolazione Fvg è ferma all’81,6%, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale, stabile all’84%. Per le terze dosi, questa settimana la percentuale di copertura in regione sale leggermente all’83,6%, di poco sopra al dato italiano all’83,5%. Per il quarto richiamo (al momento previsto solo per immuno-compromessi), in Fvg la copertura si attesta al 5,9%, al di sotto del dato italiano all’8,2%.

Guardando alla fascia 5-11 anni, nella nostra regione il 23,2% dei bimbi ha completato il ciclo, mentre il 2,4% ha ricevuto la prima dose. Numeri che ci collocano sempre al quartultimo posto (davanti a Bolzano, Marche e Valle d’Aosta), a fronte di una media nazionale al 33,8% con ciclo completo e al 3,7% con prima dose.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 30 marzo-5 aprile, rispetto alla precedente, una lieve diminuzione di nuovi casi (469.479 vs 504.487) e un aumento dei decessi (1.049 vs 953). Crescono anche i casi attualmente positivi (1.274.388 vs 1.266.878), le persone in isolamento domiciliare (1.263.671 vs 1.256.651) e i ricoveri con sintomi (10.246 vs 9.740), mentre diminuiscono i pazienti in terapia intensiva (471 vs 487).

“Dopo la stabilizzazione della scorsa settimana – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – i nuovi casi settimanali si attestano a quota 469 mila, con una riduzione del 6,9% e una media mobile a 7 giorni che scende intorno ai 68 mila casi. Rimane tuttavia molto difficile fare previsioni, sia per l’eterogeneità delle situazioni regionali, sia perché in alcune grandi Regioni del Nord iniziano ad intravedersi segnali di risalita”.

Si registra un calo del numero dei tamponi totali (-4,7%): da 3.323.770 della settimana 23-29 marzo a 3.167.782 della settimana 30 marzo-5 aprile. In particolare i tamponi rapidi sono diminuiti del 4,3% (-113.175) mentre quelli molecolari del 6,1% (-42.813).

“Sul fronte degli ospedali – afferma Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – torna a scendere il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva (-3,3%), mentre continuano ad aumentare, seppur in misura minore rispetto alla scorsa settimana, quelli in area medica (+5,2%)”.

“È importante rilevare – commenta Cartabellotta – che il quadro dei pazienti ospedalizzati è notevolmente mutato negli ultimi sei mesi, sia per effetto delle coperture vaccinali e relativi booster, sia per la progressiva sostituzione della variante delta con quella omicron, più contagiosa, ma meno severa. Questo dimostra che si è ridotto in maniera rilevante il numero di pazienti Covid ospedalizzati per polmonite severa che richiedono un ricovero in terapia intensiva – continua il presidente – mentre vengono ospedalizzati soprattutto anziani con patologie multiple che possono essere assistiti nei reparti ordinari”.

Secondo quanto riportato dall’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità, il tasso di mortalità per 100.000 persone, calcolato sulla popolazione per status vaccinale al 19 febbraio, è nettamente più elevato per i non vaccinati e decresce progressivamente per i vaccinati con ciclo incompleto, per quelli con ciclo completo da almeno 120 giorni, per quelli con ciclo completo da meno di 120 giorni e per quelli con ciclo completo più booster. I dati dimostrano la straordinaria efficacia del vaccino nel ridurre il tasso di mortalità a partire dagli over 40 e in particolare nella fascia 60-79 (3,4 vs 41,8) e negli over 80 (32,9 vs 470,8). “Per dirla con altre parole – spiega il Presidente – il tasso di mortalità nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con dose booster è superiore di 14,3 volte negli over 80, di 12,3 volte nella fascia 60-79 e di 8 volte nella fascia 40-59”.

“Tutti i dati confermano che la campagna vaccinale si è ormai fermata – sottolinea il Presidente – nonostante 4,35 milioni di persone vaccinabili con prima dose e 2,55 milioni con dose booster. I tassi di copertura vaccinale, infatti, nell’ultimo mese hanno registrato incrementi davvero esigui”.