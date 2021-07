Covid, in Fvg ormai prevale la variante Delta

Su 64 sequenziamenti compiuti nel periodo compreso tra il 5 e il 13 luglio su altrettanti campioni raccolti in Friuli Venezia Giulia, 58 rispondono alla variante Delta, quattro alla Alfa e due ad altre categorie non rilevanti. Su 47 campioni provenienti dal territorio di Trieste ben 45 riguardano persone in cui è stata riscontrata la variante Delta". Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, precisando che l'età media delle persone il cui campionamento corrisponde alla variante Delta è di 35 anni.

"L'evoluzione è coerente con il quadro generale, ci aspettavamo una prevalenza della variante Delta che si sta in effetti confermando anche in Friuli Venezia Giulia - ha commentato Riccardi -; siamo consapevoli che l'elevata velocità di trasmissione di questa variante richiede misure di sequenziamento, tracciamento e soprattutto di diffusione della vaccinazione sempre più importanti".