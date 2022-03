Covid, in Fvg rallentano i nuovi casi

Resta il segno positivo, ma con una decisa frenata, sui nuovi casi Covid. La fotografia emerge dall’analisi della Fondazione Gimbe che, per il Fvg, indica un aumento del 6,4% rispetto alla settimana scorsa, quando la crescita si era attestata al 39,2%. I positivi ogni centomila abitanti sono 1.909 (erano 1.763 sette giorni fa).

Anche nella settimana 23-29 marzo, guardando alle ex province, il dato più alto si registra a Trieste con 692 casi ogni centomila abitanti, in calo dell’1,1% rispetto a sette giorni fa. Seguono Udine, con 610 (in aumento del 12% rispetto ai 544 della scorsa settimana), e Gorizia che, con 583 casi registra l’aumento più significativo, pari al 26,6%. Chiude la ‘classifica’ Pordenone con 522 casi ogni centomila abitanti, in calo rispetto ai 538 della scorsa settimana.

Restano bassi i numeri dei ricoveri: l’occupazione dei posti letto Covid si attesta al 4% in terapia intensiva (era al 2,3% una settimana fa) e al 10,3% negli altri reparti (in calo rispetto al 10,5%). A livello nazionale, il tasso di occupazione è del 5,1% in terapia intensiva e al 15% in area medica, entrambi in leggero aumento.

In merito alle vaccinazioni, i numeri confermano la fase di ‘stallo’: la copertura totale della popolazione Fvg si attesta all’81,6%, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale, stabile all’83,9%. Per le terze dosi, questa settimana la percentuale di copertura in regione è ‘ferma’ all’83,1%, sostanzialmente in linea con il dato italiano all’83,2%. Per il quarto richiamo (al momento previsto solo per immuno-compromessi), in Fvg la copertura si attesta al 5,3%, al di sotto del dato italiano al 7,4%.

Guardando alla fascia 5-11 anni, nella nostra regione il 23,1% dei bimbi ha completato il ciclo, mentre il 2,4% ha ricevuto la prima dose. Numeri che ci collocano sempre al quartultimo posto (davanti a Bolzano, Marche e Valle d’Aosta), a fronte di una media nazionale al 33,6% con ciclo completo e al 3,8% con prima dose.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio rileva nella settimana 23-29 marzo, rispetto alla precedente, una sostanziale stabilità dei nuovi casi (504.487 vs 502.773) e dei decessi (953 vs 924). In aumento i casi attualmente positivi (1.266.878 vs 1.200.607), le persone in isolamento domiciliare (1.256.651 vs 1.191.183), i ricoveri con sintomi (9.740 vs 8.969) e le terapie intensive (487 vs 455)).

“Dopo due settimane di netto incremento – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – i nuovi casi settimanali sembrano essersi stabilizzati intorno a quota 500 mila, con un incremento dello 0,3% e una media mobile a 7 giorni che rimane ferma intorno ai 72 mila casi. In questo momento è difficile fare previsioni, sia per l’eterogenea situazione a livello regionale, sia perché nelle grandi Regioni del Nord, dove risiede oltre un terzo della popolazione italiana, non si vedono al momento segnali di consistente circolazione virale”.

Si registra un lieve aumento del numero dei tamponi totali (+3,2%): da 3.220.105 della settimana 16-22 marzo 2022 a 3.323.770 della settimana 23-29 marzo 2022. In particolare i tamponi rapidi sono aumentati del 4,1% (+104.158) mentre quelli molecolari sono diminuiti dello 0,1% (-493).

“Sul fronte degli ospedali – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si rileva un’inversione di tendenza nei posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva (+7%) e prosegue l’incremento dei ricoveri in area medica (+8,6%)”.

VACCINI. Al 30 marzo, l’85,6% della popolazione (n. 50.723.408) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+20.976 rispetto alla settimana precedente) e l’83,9% (n. 49.744.767) ha completato il ciclo vaccinale (+56.309 rispetto alla settimana precedente). In ulteriore calo nell’ultima settimana il numero di somministrazioni (n. 302.123).

Le coperture con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce d’età (dal 99,4% degli Over 80 al 37,4% della fascia 5-11), così come sul fronte dei richiami, che negli Over 80 hanno raggiunto l’88,9%, nella fascia 70-79 l’87,8% e in quella 60-69 anni l’84,6%.

Nella settimana 23-29 marzo si registra un ulteriore calo dei nuovi vaccinati: 14.697 rispetto ai 18.830 della settimana precedente (-21,9%). Di questi il 24,8% è rappresentato dalla fascia 5-11: 3.642, con un calo dell’8,5% rispetto alla settimana precedente. Scende ancora tra gli Over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati, attestandosi a quota 3.105 (-24,8% rispetto alla settimana precedente).

“A un mese dal via libera per le persone immunodepresse che necessitano di una quarta dose per completare il loro ciclo vaccinale – chiosa Cartabellotta – l’esigua copertura raggiunta e le differenze regionali sono del tutto ingiustificabili, tenendo conto che si tratta di una platea ben definita, composta di persone note alle Asl di appartenenza e raggiungibili tramite chiamata attiva”.

“Tutti i dati – sottolinea Cartabellotta – confermano che la campagna vaccinale è ormai al palo nonostante oltre 4,4 milioni di persone vaccinabili con prima dose e 2,8 milioni con dose booster. I tassi di copertura vaccinale, infatti, nell’ultimo mese hanno registrato incrementi davvero esigui”.

“Ormai da tempo – conclude Cartabellotta – le narrative della politica e le percezioni della popolazione tendono a identificare la scadenza dello stato di emergenza con la fine della pandemia, che ovviamente non può coincidere con una scadenza burocratica. Bisogna guardare al prossimo futuro con ottimismo e fiducia, ma anche con prudenza e responsabilità, viste le incertezze su possibili nuove varianti e durata della copertura vaccinale. Dal canto suo, la Fondazione Gimbe - che continuerà a pubblicare il monitoraggio settimanale anche dopo il 31 marzo - formula alcune raccomandazioni per la convivenza con il SARS-CoV-2, al fine di garantire un’estate più tranquilla possibile, e soprattutto di arrivare preparati alla prossima stagione autunno-inverno”.