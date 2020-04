Covid: l’Andrologia Italiana risponde

La Società Italiana di Andrologia (SIA), di cui il dottor Michele Rizzo della Clinica Urologica ASUGI è membro del Comitato Esecutivo, ha reagito al lockdown mettendo in piedi alcune iniziative destinate alla popolazione ed altre ai soci.

I servizi adibiti alla gestione delle patologie andrologiche, non occupandosi di problemi “urgenti”, in questo periodo sono sostanzialmente sospesi. L’impossibilità di poter sostenere una visita andrologica può però esser motivo di frustrazione e sconforto nelle persone che soffrono ad esempio di infertilità ed impotenza.

Tale situazione favorisce la ricerca di informazioni da fonti facilmente accessibili ma non necessariamente valide come il dott. Google. Per questo la Sia ritiene che proprio in questo periodo fornire una fonte di informazioni di qualità in ambito andrologico possa esser un servizio utile.



” è un progetto che offre a coloro che ne fanno richiesta unIl servizio è, per usufruirvi è sufficiente chiamare ilTutto questo è possibile solo grazie alla generosità dei numerosi medici SIA di tutta la nostra regione ed Italia che hanno messo a disposizione il proprio tempo per permettere la realizzazione di questa iniziativa di buona divulgazione.Oltre a questo progetto la SIA ne ha messi in piedi molti altri, tra cuied il progetto “per mantenere vivo il grande network degli andrologi italiani e favorire l’in cui non è possibile organizzare dei congressi.Infine