Covid nei Balcani: la situazione rimane critica

Continua la crescita dei contagi nei Balcani, così come anche il numero degli ospedalizzati e delle vittime. In Slovenia, dove gli ospedali sono in seria difficoltà nella gestione dei ricoveri e il governo non vuole parlare di lockdown, ieri sono stati registrati 1.176 nuovi casi di Covid, 30 morti, per un totale di 37.382 contagiati e 412 vittime da inizio pandemia. Il governo di Lubiana, per tenere a freno l'impennata di nuovi casi di Coronavirus, ha introdotto lo stato di emergenza per 30 giorni.

In Croazia i contagiati sono 54.087, con 1.427 nuovi casi e 34 morti in più per un totale di 628 vittime. In Serbia sono 51.083 i contagiati, con 1.878 casi e 11 nuovi morti, per un totale di 844. In Kosovo sono in tutto 20.989 i contagiati, con 334 casi in più in 24 ore, e le vittime in totale sono 705.

Nonostante i numeri siano molto lontani da quelli registrati in Italia, il tasso di incidenza dei contagi nei Balcani, è di gran lunga superiore al nostro.