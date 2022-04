Covid, nelle farmacie Fvg test rapidi ancora a prezzi scontati

Come anticipato dalla Regione, in Fvg i test rapidi manterranno ancora i prezzi calmierati, nonostante la fine dello stato di emergenza, per tutto il mese di aprile. “Le farmacie continueranno a svolgere il servizio di test con i tamponi antigenici alle stesse condizioni agevolate praticate finora”, spiega in una nota Federfarma Fvg.

“Per tutto il mese di aprile il servizio tamponi sarà offerto a 15 euro per gli adulti, 5 euro per i minori di 18 anni e gratis per le persone esenti dalla vaccinazione e per gli studenti minorenni in tirocinio professionale. Anche per decretare la fine dell’isolamento i cittadini potranno rivolgersi alle farmacie per usufruire del test gratuito”.

“Il contributo regionale alla spesa, che punta ad assicurare la sorveglianza e il monitoraggio in questa fase epidemica, vale solo per i cittadini residenti o domiciliati nella nostra regione”, ricorda Federfarma. “Prosegue l’impegno delle farmacie a sostegno dei cittadini e per il monitoraggio dell’epidemia: sono oltre 200 le farmacie in Friuli Venezia Giulia che effettuano i test”.

L’elenco completo e la prenotazione online a questo link.