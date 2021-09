Covid, numeri in crescita ma il Fvg resta lontano dalla zona gialla

Anche per la prossima settimana, per il Fvg non è previsto alcun cambio di colore. In base al monitoraggio della cabina di regia, infatti, nonostante un aumento di diversi parametri, tutti i numeri restano sotto la soglia critica che fa scattare il passaggio in zona gialla.

Aumentano i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, che passano in sette giorni dal 6 al 7 per cento dei posti Covid, comunque lontano dal 10% che farebbe suonare il campanello d’allarme. Passa, invece, dal 2 al 4% il tasso di ricoverati negli altri reparti (qui la soglia è fissata al 15%). Complessivamente, l’indice Rt dei ricoveri sale, dopo diverse settimane, sopra la soglia di uno, precisamente a 1,09. QUI I NUMERI

L’indice Rt complessivo, invece, si attesta a 0,95. Salgono anche i nuovi focolai, passati da 105 a 124, e i casi non associati a catene di trasmissione (da 243 a 289).

IN ITALIA. La variante Delta si conferma predominante in Italia: lo rileva l'indagine flash dell'Istituto superiore di sanità relativa al 24 agosto che ha stimato una prevalenza nazionale pari al 99,7%. In Italia, inoltre, la predominanza della Delta è confermata negli ultimi 45 giorni: è stata, infatti, individuata nell'88,1% dei casi riportati al Sistema di Sorveglianza integrata, secondo i dati dell'ottavo bollettino Iss 'Prevalenza e distribuzione delle varianti di Sars-CoV-2'.

Nel periodo 11-24 agosto, a livello nazionale l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,92-1,01), prossimo alla soglia epidemica e in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando aveva raggiunto il valore di 1,01. Si osserva una lieve diminuzione anche dell'Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero.

L'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid-19 è pari questa settimana a 74 per 100.000 abitanti (per il periodo 27/08/2021-02/09/2021) rispetto al valore di 77 per 100.000 abitanti del periodo 20-26 agosto 2021 e riportandosi sui valori registrati a metà agosto. L'incidenza rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.

Sono 17 - però - le Regioni e Province autonome che questa settimana risultano classificate a rischio moderato, tra le quali anche il Fvg. Le restanti quattro Regioni risultano classificate a rischio basso. In Sicilia, passata in zona gialla da lunedì 30 agosto, gli indicatori decisionali sono ancora sopra soglia: 22,5% in area medica di pazienti Covid (contro la soglia del 15%) e 13,9% in terapia intensiva (contro la soglia del 10%). In Calabria è al 16,8% l'occupazione in area medica, mentre restano sotto il limite le intensive (8,9%), in crescita rispetto a sette giorni fa.