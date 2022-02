Covid, nuovi casi in calo del 41,6 per cento in Fvg

La decisa inversione della pandemia è confermata anche dal report settimanale della Fondazione Gimbe. Nella nostra regione, infatti, continua la riduzione dei nuovi casi che, nella settimana 9-15 febbraio, sono in flessione del 41,6 per cento, confermano il trend del meno 35,4 per cento di sette giorni fa. Cala anche l’incidenza, che passa da 3.526 casi positivi ogni centomila abitanti agli attuali 2.685.

Guardando alle ex province, i numeri sono tutti in diminuzione. Il dato più alto è quello di Trieste con 897 casi ogni centomila abitanti (erano 1.355 una settimana fa), che scalza Gorizia, scesa a 851 (erano 1.517); segue Pordenone con 809 casi (erano 1.502) e chiude Udine con 749 contagi (erano 1.279) ogni centomila abitanti.

Anche l’occupazione dei posti letto Covid è in calo e al limite per tornare in zona gialla. Le terapie intensive sono occupate al 17,1% (una settimana eravamo 22,9%) da pazienti positivi, mentre i ricoverati in altri reparti scendono al 30,5% (eravamo al 35,6%). A livello nazionale, il tasso di occupazione è dell’11,6% in terapia intensiva e al 23,8% in area medica, entrambi in netto calo.

Sul fronte delle vaccinazioni, la copertura totale della popolazione si attesta all’80,9%, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale dell’82,4%. Dopo aver superato la media italiana sul fronte delle terze dosi, questa settimana il dato torna, di pochissimo, al di sotto: la percentuale di copertura della popolazione Fvg è all’85,3%, a fronte del dato italiano all’85,7%.

Migliora, ma resta sotto media, il dato nella fascia 5-11 anni: nella nostra regione il 16,7% dei bimbi ha completato il ciclo, mentre il 7,1% ha ricevuto la prima dose. Numeri che ci collocano al terzultimo posto (davanti a Bolzano e Marche), a fronte di una media nazionale al 25,4% con ciclo completo e al 10,7% con prima dose.

I DATI NAZIONALI. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 9-15 febbraio, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (439.707 vs 649.345) e decessi (2.172 vs 2.587). In calo anche i casi attualmente positivi (1.550.410 vs 1.927.800), le persone in isolamento domiciliare (1.533.689 vs 1.908.087), i ricoveri con sintomi (15.602 vs 18.337) e le terapie intensive (1.119 vs 1.376).

“I nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe –registrano per la terza settimana consecutiva una netta flessione: sono circa 440 mila con una riduzione del 32,3% rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che scende da 87.384 casi del 9 febbraio a 62.815 il 15 febbraio (-28,1%). Un crollo imputabile sia al netto calo dei tamponi, sia alla ridotta circolazione virale che rimane ancora elevata, come documenta la sostanziale stabilità del tasso di positività dei tamponi antigenici rapidi”.

Si registra un netto calo del numero dei tamponi totali (-27,8%): da 5.690.533 della settimana 2-8 febbraio a 4.108.946 della settimana 9-15 febbraio. In particolare, i tamponi rapidi si sono ridotti del 30,9% (-1.374.828) e quelli molecolari del 16,7% (-206.759).

“Scende nell’ultima settimana anche la pressione sugli ospedali – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – dove i posti letto occupati da pazienti Covid diminuiscono sia in area medica (-14,9%) che in terapia intensiva (-18,7%)”.

VACCINI. Al 16 febbraio l’85,3% della popolazione (n. 50.538.908) ha ricevuto almeno una dose di vaccino: il dato segna -39.871 rispetto alla settimana precedente in ragione di ricalcoli da parte di Abruzzo (-760) e Friuli-Venezia Giulia (-149.967); l’82,4% (n. 48.849.499) ha completato il ciclo vaccinale (+270.674 rispetto alla settimana precedente).

Le coperture con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce d’età (dal 99,2% della fascia over 80 al 36,1% della fascia 5-11), così come sul fronte dei richiami, che negli over 80 hanno raggiunto l’87,4%, nella fascia 70-79 l’86,1% e in quella 60-69 anni l’82,1%.

Al 15 febbraio sono ancora 7,1 milioni le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui 2 milioni guarite da Covid-19 da meno di 180 giorni e pertanto temporaneamente protette. Questi dati portano ad alcune considerazioni: se da un lato oltre 2 milioni di persone recentemente entrate in contatto con il virus contribuiscono ad alzare il livello di immunità della popolazione, dall’altro il numero di persone senza protezione è ancora molto elevato. Peraltro, la protezione immunitaria ottenuta dopo l’infezione cala progressivamente nel tempo ed è necessario vaccinarsi entro 6 mesi dall’avvenuto contagio.

“La discesa della quarta ondata – conclude Cartabellotta – insieme alle elevate coperture vaccinali e all’arrivo della primavera permettono di guardare al futuro con ragionevole ottimismo, al netto di nuove varianti più contagiose o più gravi. Tuttavia, se da un lato questo permette di allentare progressivamente le restrizioni, dall’altro la consapevolezza della stagionalità del virus impone a Governo e Regioni di utilizzare i mesi di tregua per programmare la campagna vaccinale d’autunno, al fine di evitare nuove ondate di ricoveri e decessi, soprattutto in persone anziane e fragili”.

“Da tenere in conto anzitutto, viste le attuali incertezze sulla durata della copertura della terza dose sulla malattia grave, dell’eventuale necessità di un richiamo prima del prossimo inverno. In secondo luogo, i non vaccinati (anche se guariti) e i contagiati durante la quarta ondata che non hanno fatto il booster si ritroveranno nuovamente esposti al virus; ancora, il mancato decollo delle vaccinazioni nella fascia 5-11 anni non potrà che ostacolare il normale svolgimento delle lezioni per il prossimo anno scolastico. Infine, con il verosimile termine dello stato di emergenza, l’organizzazione della campagna vaccinale passerà interamente in mano alle Regioni, con il rischio di enfatizzare le attuali difformità in termini di performance".

"Ecco perché, al di là della querelle su green pass e mascherine, è fondamentale volgere già adesso lo sguardo sullo scenario del prossimo autunno-inverno, verosimilmente caratterizzato dalla ripresa stagionale della circolazione virale parallela al declino delle coperture vaccinali. Un “film” che, peraltro, andrà in onda in un clima di campagna elettorale per le politiche del 2023”.