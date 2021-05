Covid, per il Fvg numeri sempre da zona gialla

Il Friuli Venezia Giulia anche per la prossima settimana è destinato a rimanere in fascia gialla. Lo indicano i numeri della bozza del report settimanale della cabina di regia che sarà ufficializzato, come abitudine, domani, quando il Ministro della Salute assegnerà i colori alle varie regioni.

Per il Fvg, si segnala, per la seconda settimana consecutiva, un leggero aumento dell’indice Rt, che passa dallo 0,71 del 30 aprile all’attuale 0,78, un dato ancora ampiamente sotto l’1. Calano, invece, tutti i principali parametri presi in esame, a partire dall’incidenza, che a lungo aveva penalizzato la nostra regione. Il dato dei casi ogni centomila abitanti, che una settimana fa si era attestato a 93, scende a 65, quindi molto vicino alla soglia di 50 che assegnerebbe la zona bianca.

In discesa anche il totale dei tamponi positivi (dal 7,1% al 5,2%) e i contagi, che negli ultimi 14 giorni registrano una flessione del 26,5%. Prosegue anche il miglioramento dell’occupazione dei posti letto nei reparti Covid, che si attesta al 16% (la scorsa settimana era al 21%), mentre è sostanzialmente stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva, attualmente al 19%, mentre la scorsa settimana era al 18%. Entrambi i dati sono comunque ben al di sotto delle soglie critiche, rispettivamente al 40% per i reparti e al 30% per le terapie intensive.