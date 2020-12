Covid, premio Medicina Italia alla rianimazione di Udine

Importante riconoscimento per il lavoro del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Udine, che, tramite il suo direttore Amato De Monte, ieri a Pescara ha ricevuto il premio Medicina Italia. A conquistare la giuria nazionale è stata la sperimentazione dell'ozonoterapia nella cura dei pazienti Covid.

Un premio che è motivo d'orgoglio per tutto il Sistema Sanitario regionale e per l'AsuFc, dal momento che lo studio è stato condotto dall'equipe del dottor De Monte, in collaborazione con lo staff della clinica di Malattie Infettive, guidata da Carlo Tascini, e sostenuto dalla direzione aziendale.

Durante la prima fase della pandemia, a marzo, erano stati trattati 36 pazienti e solo in un caso si era reso necessario il ricovero in terapia intensiva. I risultati della sperimentazione, tra le prime realizzate in Italia, sono stati pubblicati dalla rivista 'Internal and Emergency Medicine'. La terapia a base di ozono è poco costosa e non ha provocato effetti collaterali, dando quindi un'ulteriore speranza di cura contro il Covid.

L'emergenza Coronavirus ha avuto un ruolo preponderante nell'assegnazione dei riconosimento che sono andati anche al professor Fabrizio Pregliasco dell’università di Milano, all’immunologo Pio Conti della Tufts University di Boston, al dottor Paolo Ascierto dell’Istituto tumori di Napoli, al dottor Massimo Andreoni dell’Università Roma Tor vergata e alla ricercatrice Antonella Santuccione, co-fondatrice e direttrice del Womens’s Brain Project.

Nella foto, la premiazione, con Amato De Monte terzo da destra