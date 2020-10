Covid, primo sì al piano per l'autunno-inverno

"Anche il Friuli Venezia Giulia, d'intesa con le altre Regioni, ha espresso un primo parere positivo sulla bozza del documento di strategia e pianificazione elaborata dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità per la prevenzione e la risposta al Covid-19 nel periodo autunnale e invernale, testo che sarà ora preso in esame dalla Conferenza dei Presidenti per la definitiva approvazione".

Lo ha riferito il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi, al termine della riunione della commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che, tra i diversi punti all'ordine del giorno, ha preso in esame il testo approfondendone i contenuti.

Il documento, oltre a individuare strategie e attività di contrasto alla pandemia in linea con le azioni avviate a livello comunitario, dedica una sezione alle Regioni ipotizzando una serie di scenari possibili in relazione al numero di casi, al livello di circolazione del virus e all'incidenza sul sistema sanitario di riferimento, non tralasciando le misure farmacologiche e di cura.

"È un testo condivisibile e di utile supporto - ha detto Riccardi - con contenuti operativi e linee guida a cui le Regioni possono fare riferimento per il contenimento del virus anche in relazione alla riapertura delle scuole e delle università. Il suggerimento condiviso in commissione Salute è che nella stesura definitiva si configuri come un documento ancora più chiaro e dettagliato negli aspetti tecnici, ma diventi non vincolante, lasciando libertà di azione alle amministrazioni regionali di fronte a nuovi e improvvisi focolai da circoscrivere in tempi brevi".