Covid, prorogati i contratti dei medici vaccinatori

Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione delle infezioni da Sars-CoV-2 e il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, durante la campagna vaccinale ancora a pieno regime, Asugi ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 i contratti in scadenza dal mese di settembre dei medici e odontoiatri in formazione specialistica coinvolti nella campagna di vaccinazione anti Covid-19.



La proroga del reclutamento si è resa necessaria anche in considerazione del prevedibile aumento delle somministrazioni dovuto alle nuove direttive sul Green Pass e dell'annunciata "terza dose" prevista dal Ministero della Salute.