Covid, un cortisonico riduce la mortalità nei casi gravi

Sono stati presentati oggi nella sede della Fondazione CR Trieste, in via Cassa di Risparmio, i risultati degli studi in ambito polmonare realizzati grazie alla collaborazione di AsuGi e Icgeb e sostenuti anche dal contributo della Fondazione stessa.

Il momento storico che stiamo vivendo ci sensibilizza in modo particolare sull’importanza e sul ruolo strategico che la ricerca medica ricopre nella vita di tutti. “La ricerca è stata fondamentale per affrontare la prima ondata della pandemia e lo sarà ancora di più nell’evoluzione degli eventi. Fare sistema resta l’unica via percorribile per trovare le migliori risposte in termini di salute”, dichiara il Vice Presidente della Regione Riccardo Riccardi.

“La sinergia tra scienza e medicina, accompagnata dalla ricerca e dall’innovazione, permette la creazione di percorsi assistenziali e sanitari sempre più efficienti ed efficaci. In particolare, il lavoro che AsuGi porta avanti con Icgeb sta dando risultati eccellenti”, dichiara con soddisfazione il Direttore Generale Antonio Poggiana.

Con questa consapevolezza risulta significativo presentare il risultato dello studio sulle più gravi forme di Covid-19 coordinato dal professor Marco Confalonieri, direttore della Struttura Complessa di Pneumologia di AsuGi, in collaborazione con Alessandro Marcello, di Icgeb, il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia, istituito come progetto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale nel 1983 e attualmente guidato dal professor Lawrence Banks.

Il lavoro, reso possibile anche dal contributo della Fondazione CR Trieste, è stato di recente pubblicato sulla rivista della Società Americana di Malattie Infettive “Open Forum Infectious Diseases” contribuendo al riconoscimento dell’importanza di “un cortisonico (mettilprednisolone) che, somministrato precocemente in dosaggio basso ma prolungato nel tempo, ha dimostrato di ridurre del 71% il rischio di mortalità a 28 giorni nei pazienti ospedalizzati con grave polmonite e necessità di supporto respiratorio di 14 Ospedali italiani”.

Si tratta di un farmaco a basso costo, ma riscoperto con dosaggi originali per un utilizzo nei pazienti ricoverati che necessitano di supporto respiratorio, come ha riconosciuto recentemente anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche i britannici hanno in seguito fatto uno studio sui cortisonici a basse dosi prolungate coinvolgendo 176 ospedali ed è stata data ampia enfasi anche dal Primo Ministro, i cui medici avevano apprezzato il Protocollo Cattinara Trieste.

“La conferenza stampa di oggi è serivita anche per informare l’Italia su questo importante punto, dato che ad oggi la mortalità in Gran Bretagna è 5.91% mentre in Italia è 8.19% (fonte www.statistichecoronavirus.it visitato 22/10/2020 ore 13.30)”, sottolinea il Direttore della SC Pneumologia di AsuGi professor Marco Confalonieri.

“L’Icgeb è impegnato in prima fila nella battaglia contro il virus. Stiamo lavorando insieme agli altri attori in Italia e attraverso la nostra rete internazionale al fine di fornire assistenza e soluzioni concrete. Siamo molto lieti e orgogliosi della costante collaborazione tra Icgeb e AsuGi già dall’inizio di questa grave pandemia. Un particolare ringraziamento alla Fondazione CRTrieste, sempre presente nel sostenere in modo efficace e importante le attività di ricerca del territorio", aggiunge Lawrence Banks.

La collaborazione tra Pneumologia di AsuGi e Icgeb è attiva sia nel settore delle polmoniti da Covid-19 sia in quello della fibrosi polmonare, una patologia degenerativa cronica che riduce la capacità del polmone di rigenerarsi, causando al paziente una insufficienza respiratoria per la quale i malati aspettano dalla ricerca nuove cure. A inizio di quest’anno sono stati resi noti i primi risultati dello studio pluriennale, realizzato grazie alla Fondazione CRTrieste, opera della collaborazione tra la Struttura Complessa di Pneumologia, Icgeb e l’Università Temple di Philadelphia.

Si è visto preliminarmente in-vitro che i microRna, molecole regolatrici della espressione dei geni, possono cambiare il comportamento alterato delle cellule polmonari dei pazienti con grave fibrosi e renderli di nuovo capaci di riparare il polmone danneggiato senza causare fibrosi. Ulteriori studi sperimentali sono necessari per confermare questi incoraggianti risultati.

È noto che il sostegno alla ricerca multidisciplinare, che mette in connessione medicina clinica e scienza di base, migliora gli ospedali che diventano sempre più aggiornati rispetto ai risultati della ricerca e fa bene anche ai malati che beneficiano dell’opera di medici sempre più attenti all’innovazione.

La Ricerca Scientifica è per la Fondazione CRTrieste uno dei settori rilevanti nel quale vengono impiegate significative risorse economiche. La Fondazione sostiene con convinzione gli Enti di Ricerca che rappresentano l’eccellenza scientifica, a livello locale e internazionale.