Covid19, l’Università di Trieste lancia il corso 'Epidemia/Epidemie'

L’epidemia di Covid-19, per la rapidità della sua diffusione a livello globale, per il bilancio di vite umane in Italia e nel mondo, per le conseguenze economiche e sociali, appare come uno dei grandi eventi del nostro tempo, capace di cambiare in profondità la politica, l’economia, la società, e la vita quotidiana di noi tutti.



Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste ha progettato un corso per offrire alle sue studentesse e ai suoi studenti delle conoscenze utili a comprendere le sfide che questa pandemia ci pone e i possibili impatti che essa avrà sul nostro futuro.



Il caricamento delle registrazioni delle lezioni e dei materiali di studio sul sito del corso è già iniziato; molti appuntamenti proseguiranno nei prossimi giorni, e terminerà il 20 maggio. Dopo quella data, il corso rimarrà comunque disponibile per tutti gli studenti interessati.



Il corso comprende video/audio lezioni registrate accessibili al link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a77aab1f3c7d348bfa363fdaf51202688...



Un Laboratorio di statistica, che consisterà nella preparazione di un report statistico, sarà incentrato sull’analisi dei dati relativi alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 a livello regionale, nazionale o internazionale.



Riconoscimento dei Crediti F: Le studentesse e gli studenti del DISPES che seguiranno le lezioni e/o parteciperanno al Laboratorio di statistica potranno richiedere il riconoscimento di crediti formativi “lettera F”, con le modalità e i requisiti indicati nella locandina sottostante.

