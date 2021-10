Cri di Palmanova, al via il reclutamento dei volontari

Il Comitato di Palmanova della Croce Rossa Italiana, comprensivo delle sedi periferiche di Cervignano del Friuli, Grado e Torviscosa, organizza un Corso per la Formazione di nuovi Volontari. La Presentazione del Corso è Mercoledì 10 Novembre 2021 presso la nostra sede in Viale Taglio 6, Palmanova. Per informazioni rispetto al corso e alle modalità in cui poter partecipare alla serata di presentazione, vi invitiamo a visitare il sito gaia.cri.it o mandare una mail a reclutamento@cripalmanova.it.



Ricordiamo che ci si può iscrivere solo tramite GAIA e che all'ingresso di ogni lezione sarà necessario essere in possesso ed esibire Green Pass vaccinale o l'esito negativo di test antigenico rapido, eseguito nelle 48 ore antecedenti al corso.



Il corso è stato molto semplificato per dare a tutti la possibilità di accedervi. Un nuovo percorso formativo a livello nazionale ha fatto sì che sia dato molto spazio alla cultura generale di Croce Rossa e alla formazione umanistica ed etica del Volontario. Naturalmente non mancherà la parte relativa al primo soccorso con l’obiettivo di formare persone in grado di prestare le prime cure in caso di incidenti (stradali, domestici, sul lavoro, ...) o di eventi patologici importanti; saranno insegnate, quindi, le manovre di B.L.S. (basic life support - cioè massaggio cardiaco e respirazione artificiale, secondo le linee guida IRC ed ERC), il supporto psicologico agli infortunati, la gestione corretta di una chiamata al 112, nonché nozioni di etica comportamentale del soccorritore e di Diritto Internazionale Umanitario.



Fino ad oggi il Comitato CRI di Palmanova ha saputo far fronte a tutte le richieste che la popolazione, gli enti e le associazioni hanno avanzato; questa richiesta è però in continua crescita e proprio per questo è necessario incrementare le risorse umane con il reclutamento di nuovi Volontari.In questo momento di crisi socio-economica globale, le classi più vulnerabili sono sempre più a rischio e solo la solidarietà disinteressata e reciproca può contenere il danno.Chiunque in Croce Rossa può essere d’aiuto agli altri ed anche a se stesso, mettendo a disposizione il suo tempo libero e dando un importante significato umano alle proprie azioni, sotto il simbolo dell’Associazione di Volontariato più grande al mondo.Tutti coloro che hanno compiuto 14 anni ed hanno del tempo libero da dedicare all’Associazione, possono iscriversi. La Croce Rossa fa un appello particolare ai pensionati, ai lavoratori a turno ed alle casalinghe, categorie di persone che più facilmente possono contribuire a sostenere le necessità sanitarie e socio-assistenziali che si presentato durante la settimana. Anche le proprie competenze professionali e le abilità acquisite nella vita (elettricista, cuoco, idraulico, segretaria, ingegnere, ecc ...) sono utili nei vari settori di attività della Croce Rossa: essa infatti non è solo sanità!Al termine del corso i nuovi Volontari potranno scegliere in quali dei diversi settori in cui opera la Croce Rossa specializzarsi: dopo un mirato e attento addestramento, infatti, si potrà prestare servizio sulle ambulanze dell'Associazione, nei settori logistico e di assistenza sociale, prendere parte alle missioni di soccorso internazionali, svolgere attività educative con i bambini, ecc...