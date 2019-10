Cri fondamentale per la qualità dei servizi sanitari

Il più caloroso ringraziamento della Regione alla Croce Rossa italiana per l'opera insostituibile svolta anche a favore della qualità dei servizi sanitari e di assistenza sul territorio è stato rivolto dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, al taglio del nastro inaugurale - presente anche il consigliere Mauro Di Bert - della nuova sede del Comitato Cri di Palmanova, coinciso con il trentennale di fondazione, che può contare su 20 dipendenti e 200 volontari per svolgere un'attività che raggiunge 28 comuni.

"Una struttura moderna ed eccellente - ha commentato Riccardi - che si inserisce nella rete del sistema salute al quale la Regione sta rivolgendo la massima attenzione affinché tutti i cittadini possano fruire della stessa qualità dei servizi sull'intero territorio".

Dopo avere ribadito che "nessuna struttura ospedaliera della nostra regione sarà chiusa, ma verranno valorizzate le specializzazioni e le competenze", il vicegovernatore ha evidenziato che il Friuli Venezia Giulia deve orientare le sue scelte per la salute tenendo conto della denatalità (Fvg al 18. posto tra le regioni italiane) e del progressivo invecchiamento della popolazione (2.posto a livello nazionale).

"Occorre inoltre considerare - ha aggiunto Riccardi - che su poco più di 1,2 milioni di abitanti, vi sono 500mila persone in condizioni di cronicità che necessitano di cure e servizi prestati anche grazie alla rete del volontariato che, in Friuli Venezia Giulia, garantisce qualità di vertice in tutti i settori, con particolare riferimento all'assistenza".

"Il Comitato Cri di Palmanova - ha quindi sottolineato il vicegovernatore - è espressione di una realtà che si fonda sulla disponibilità e sulla solidarietà di molti, investendo risorse proprie per rendere più efficiente una sede alla quale ora fanno riferimento tutti i comuni del mandamento".

La nuova sede palmarina della Cri, è stato spiegato, è stata approntata in tempi relativamente brevi con l'apporto dei privati e il sostegno delle istituzioni, adattando una struttura già esistente in modo da poter superare i vincoli burocratici.

Come illustrato dal responsabile locale, Denis Raimondi, la sede è attrezzata per rendere ancora più efficiente il servizio svolto in sinergia con il sistema sanitario. A questo scopo, dispone di un'area sanitaria dotata di ambulatori, di aree dedicate a logistica, addestramento e formazione, di una sala conferenze e dell'autorimessa per i mezzi.