Cristina Zavagno confermata direttore amministrativo del Cro

Cristina Zavagno è stata confermata Direttore amministrativo del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, ruolo che ricopre dal febbraio del 2019. La nomina, nel segno della continuità, è stata deliberata dal direttore generale Francesca Tosolini. L’incarico triennale avrà decorrenza dal 1° febbraio e scadrà il 31 gennaio del 2025.

Laureata in giurisprudenza, Zavagno è cresciuta professionalmente in ruoli dirigenziali amministrativi presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, dove è stata Direttore della struttura complessa Affari generali, e presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove ha diretto la struttura complessa Politiche del Personale.

Al Cro aveva già lavorato in precedenza, sempre come Direttore amministrativo, tra il 2014 e il 2015.