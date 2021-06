Criticano la nomina di De Monte, Peratoner e Fregonese nel mirino dei no vax

Nuovo attacco social ‘coordinato’ di gruppi no vax. Questa volta – ma è purtroppo solo l’ultimo caso – nel mirino sono finiti i profili di Alberto Peratoner e Valtiero Fregonese, rispettivamente presidente dell’Aaroi-Emac, l'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri - emergenza area critica, e segretario regionale dell’Anaao Assomed, l’associazione che rappresenta i medici dirigenti.

Entrambi avevano preso posizione – assieme alle altre sigle sindacali del mondo della sanità Fvg – contro la nomina di Amato De Monto alla guida della Sores, per le modalità con cui era stata effettuata la scelta (ovvero bypassando il concorso) e per il fatto che il nuovo direttore della Sala operativa regionale emergenza sanitaria non si fosse ancora vaccinato.

Proprio questo punto – ribadito nella nota intersindacale e nel corso dell’Audizione in III Commissione – è stata lo spunto per migliaia di commenti, anche molto pesanti, nel quali Peratoner e Fregonese sono stati tacciati di comportamenti ‘nazisti', ‘sprezzanti della libertà’ e del ‘diritto inalienabile al consenso alle terapie’.

Il gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale esprime "solidarietà ai segretari regionali di Aaroi Emac, Alberto Peratoner, e di Anaao Assomed, Valtiero Fregonese, per gli attacchi no-vax di cui sono stati bersaglio sui social. La condanna di queste forme di violenza e intimidazione, sia essa perpetrata sui social o attraverso altri mezzi, deve essere ferma, tanto più in un periodo in cui episodi di questo genere si ripetono troppo frequentemente".