Croce Rossa, a Lignano gli Stati generali

Si stanno concludendo oggi a Lignano Sabbiadoro, nella struttura Getur, i tre giorni degli Stati Generali nazionali dell'emergenza della Croce Rossa Italiana.

Ogni Comitato regionale Cri è presente con cinque suoi responsabili che rappresentano il sistema di risposta all’emergenza e sono la struttura che ha coordinato l’intervento nazionale anche in questa fase pandemica. La Presidente regionale Milena Maria Cisilino conferma come "la scelta di riunirsi in Friuli Venezia Giulia, in questo particolare momento, sia un omaggio all’impegno della Cri regionale e il riconoscimento del lavoro svolto dai volontari in questo tempo".

Croce Rossa Italiana è struttura nazionale di risposta alle emergenze e parte del sistema nazionale di Protezione Civile, si avvale di 165.000 soci volontari formati nei diversi settori. Gli impieghi delle strutture Cri vanno dalla risposta alle catastrofi (alluvioni, terremoti, ..) alla gestione di emergenze di carattere sanitario come l’attuale pandemia.

Presso ogni Comitato regionale è presente una sala operativa regionale, che coordina i Comitati locali Cri e gestisce le squadre regionali dei soccorsi speciali, dialogando con Protezione Civile e Prefetture. In Friuli Venezia Giulia, il Comitato regionale dispiega le squadre dei soccorsi speciali quali il Reparto di Salute Pubblica impiegato per il biocontenimento, la squadra Cbnr (soccorso in eventi di natura chimica, batteriologica, nucleare e radioattiva), le squadre Opsa per il soccorso in mare, le squadre cinofile per la ricerca e soccorso dispersi.

L’autoparco regionale si compone di 204 mezzi, di questi 94 mezzi atti al soccorso sanitario e 67 mezzi operativi speciali e alcuni Posti Medici Avanzati attendati.

Nel 2020, la Cri Fvg ha svolto un millione di ore di servizio volontaristico, i numeri del 2021 non sono da meno e, anzi, i 3.000 volontari della regione promettono di superare questo traguardo avendo aggiunto alle attività emergenziale e ordinarie anche il costante presidio a supporto della campagna vaccinale.