Croce Rossa, a Udine lavoro fondamentale per il territorio

“In queste difficili giornate è importante rivolgere la propria gratitudine a quanti, anteponendo il bene comune alla propria incolumità, si recano sul posto di lavoro e offrono il loro aiuto a chi ha bisogno” ha dichiarato l’Assessore alla sanità del Comune di Udine Giovanni Barillari.



“È il caso dei volontari della Croce Rossa, che, assieme agli operatori della Protezione Civile e del Progetto No alla Solit’Udine del Comune di Udine, stanno effettuando un lavoro straordinario di supporto ai cittadini più anziani o fragili attraverso l’eventuale trasporto in ospedale e la consegna a domicilio di alimenti, generi di prima necessità e farmaci”.



“A CRI va un grande ringraziamento per il trasporto delle persone, i tre mezzi dedicati a coloro che sono covid positivi, il prefiltraggio negli ospedali, il controllo temperatura agli ingressi del Tribunale di Udine e la distribuzione di farmaci con oltre 200 consegne fino ad ora a effettuate”.



“Infine per l'azione di contrasto al rischio di contagio nelle comunità per minori non accompagnati, i volontari CRI hanno allestito una tenda per lo screening del COVID-19 presso la sede della Caserma Friuli”, conclude Barillari.