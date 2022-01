Croce Rossa, corso di base per volontari

Il 18 gennaio, alle 20.30, parte il Corso di formazione di base per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana organizzato dal Comitato di Gorizia. Il percorso ha lo scopo di porre il futuro volontario Cri in condizione di conoscere le sue responsabilità all’interno dell’associazione, nonché le principali attività svolte a carattere internazionale, nazionale e locale.

Punta a illustrare i principi, la storia e le varie attività della Croce Rossa a livello internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere, offrendo un’adeguata preparazione di base e conoscenze pratiche e utili, nonché gli elementi basilari di primo soccorso.

Il volontariato, con le sue molteplici sfaccettature, permette a chiunque abbia 14 anni compiuti di entrare a far parte di un’Italia che aiuta le persone in difficoltà senza alcuna distinzione di sesso, nazionalità, credo religioso o orientamento politico secondo quanto prevedono i sette Principi Fondamentali del Movimento.

Può accedere al corso base:

- chi esprime volontà di adesione ai principi del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (imparzialità, umanità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità);

-possiede la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario o sia apolide, purché in regola con i permessi previsti dalla legge;

- abbia un’età minima di quattordici anni. Comunque per i minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà;

- non abbia riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l’interdizione dai pubblici uffici. In caso di interdizione temporanea, il requisito si intende non soddisfatto per la durata dell’interdizione;

- s'impegni a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, da espletare in maniera organizzata e con carattere continuativo, idonee a consentire il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione.

La presentazione delle domande di partecipazione deve avvenire entro il 14 gennaio. Le richieste di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma Gaia. Nel caso il numero di richiedenti fosse superiore al numero massimo di partecipanti previsto da regolamento, sarà data priorità ai residenti nel territorio del Comitato. E’ previsto che la maggior parte delle lezioni vengano tenute “in presenza”, e pertanto tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di Super Green Pass e muniti di mascherina tipo Ffp2 per poter accedere alle lezioni in presenza; un’altra parte, essendo tenute da docenti non residenti nel territorio, saranno svolte in modalità formazione a distanza.

Non è possibile escludere, altresì, che ulteriori restrizioni tese a contenere la pandemia, rendendo così impossibile lo svolgimento delle lezioni “in presenza” programmate, saranno tenute nella modalità a distanza.

Al termine del corso i frequentatori dovranno sostenere un esame, a cui seguirà un tirocinio pratico obbligatorio secondo un calendario programma ad hoc, necessario al completamento della formazione e durante il quale saranno previste delle sessioni di approfondimento sulle attività operative del Comitato goriziano, sui percorsi formativi di specializzazione ed effettuate attività pratiche sul campo.

Maggiori informazioni si possono avere: telefonando alla sede della Cri Gorizia 0481 531819 dal lunedì al venerdì (10.00-12.00), scrivendo una e-mail a gorizia@cri.it o visitando la pagina www.cri.it