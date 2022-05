Croce Rossa in festa, consegnata la bandiera al Comune di Gorizia

L’8 maggio per ricordare la nascita di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, 150mila volontari Cri in tutta Italia festeggiano la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: un’occasione per sottolineare la forza dell’unione tra persone che aiutano persone, sia durante le emergenze più visibili sia nel silenzio della vita quotidiana come avvenuto nell’emergenza pandemica e piuù recentemente nel corso dell’emergenza Ucraina.



In occasione della giornata il Consigliere Territoriale, Federico Maria Pellegatti del comitato CRI di Gorizia, con una rappresentanza di volontari, ha consegnato, all'assessore Silvana Romano, in rappresentanza del Sindaco, la bandiera della Croce Rossa. Un pensiero va in questa giornata di festa a quei volontari che nello spirito di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa hanno sacrificato la loro vita in attività di servizio per portare soccorso e aiuto umanitario alle popolazioni in guerra o colpite da calamità di varia natura ovvero in attività di servizio.



La Croce Rossa Italiana, presente sul territorio nazionale con 670 comitati e oltre 146mila volontari, ha svolto un ruolo di primaria importanza in occasione di emergenze e calamità, tra cui più recentemente nel corso dell’emergenza sanitaria mondiale Covid 19 e dell’emergenza Ucraina. mettendo in campo sin dai primi momenti mezzi e risorse adeguati per garantire assistenza e conforto alla popolazione colpita, un aiuto che prosegue anche oggi, con dedizione e spirito di abnegazione. Inoltre, in particolare CRI Gorizia, a partire dal 8 marzo 2022, ha allestito presso la sede di Via Codelli un info point, attivo dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12, con il compito di fornire assistenza sanitaria, orientamento sui servizi del territorio e legale di base, distribuzione di generi di prima necessità ed effettuare eventuali trasporti sanitari a seconda delle necessità.Continuando con il programma degli eventi per celebrare la giornata mondiale, nei prossimi giorni saranno consegnate ulteriori bandiere ai Comuni del mandamento territoriale che hanno aderito alla ricorrenza per la successiva esposizione presso i rispettivi palazzi Municipali.Da segnalare che il comune di Sagrado espone permanentemente la bandiera della Croce Rossa presso la Sala del Consiglio Comunale in segno di profonda gratitudine e di riconoscenza per quanto fatto dai volontari a favore delle comunità nei 100 anni di vita del comitato CRI di Gorizia.